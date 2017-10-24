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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل به مهر خبر داد؛

۱۱ واحد گردشگری تا پایان امسال در اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد

۱۱ واحد گردشگری تا پایان امسال در اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل – مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: تا پایان امسال اتمام ۱۱ واحد گردشگری در این استان هدف‌گذاری شده است.

کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بخشی از برنامه‌های میراث فرهنگی ایجاد ظرفیت‌های جدید هتلینگ است که در همین راستا اجرای ۵۷ واحد گردشگری در استان آغاز شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی میراث فرهنگی استان اتمام حداقل ۱۱ واحد تا پایان سال جاری است و مابقی نیز به مرور زمان در طول برنامه پنج‌ساله و تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به افتتاح سه واحد گردشگری در نیمه نخست سال اضافه کرد: واحدهای گردشگری شامل مجتمع‌های گردشگری، آب‌درمانی، تفریحی و اقامتی است.

حاجی‌زاده متذکر شد: در اجرای واحدها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده و بی‌شک توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک مؤثری به رونق گردشگری استان خواهد کرد.

وی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان را توسعه مجموعه‌های گردشگری عنوان کرد و افزود: میراث فرهنگی استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تأکید کرد: بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب نمی‌توان رونق گردشگری را شاهد بود و لازم است در این خصوص به دلیل محدودیت منابع دولتی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

کد مطلب 4123552
محمد میرزایی ناطق

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