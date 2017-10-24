کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بخشی از برنامه‌های میراث فرهنگی ایجاد ظرفیت‌های جدید هتلینگ است که در همین راستا اجرای ۵۷ واحد گردشگری در استان آغاز شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی میراث فرهنگی استان اتمام حداقل ۱۱ واحد تا پایان سال جاری است و مابقی نیز به مرور زمان در طول برنامه پنج‌ساله و تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به افتتاح سه واحد گردشگری در نیمه نخست سال اضافه کرد: واحدهای گردشگری شامل مجتمع‌های گردشگری، آب‌درمانی، تفریحی و اقامتی است.

حاجی‌زاده متذکر شد: در اجرای واحدها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده و بی‌شک توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک مؤثری به رونق گردشگری استان خواهد کرد.

وی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان را توسعه مجموعه‌های گردشگری عنوان کرد و افزود: میراث فرهنگی استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تأکید کرد: بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب نمی‌توان رونق گردشگری را شاهد بود و لازم است در این خصوص به دلیل محدودیت منابع دولتی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.