آخرین وضعیت پرونده نگین غرب/زمین ها فروش نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد زرگر در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نگین غرب که حدود ۱۵ هزار شاکی دارد اظهار کرد: این پرونده مراحل پایانی خود را طی می‌کند و قسمت عمده و اعظم کار انجام شده است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران افزود: در حال حاضر مشکل ما در پرونده نگین غرب، نبودن منابع مالی است .

وی افزود: متأسفانه زمین‌ها هم فروش نمی‌رود تا بتوانیم با باقی مالباختگان تسویه حساب کنیم.

قاضی زرگر در پاسخ به این سوال که تا کنون با چه تعداد از مالباختگان این پرونده تسویه حساب شده است گفت: تا کنون با ۱۰ هزار نفر تسویه حساب شده و به دو هزار نفر نیز خانه دادیم و تعداد کمی باقی مانده که اگر مشکلات مذکور برطرف شود، با آن تعداد هم تسویه حساب می‌شود.

این مقام قضائی در پاسخ به سئوال دیگری درباره ریاضی یکی از متهمان پرونده نگین غرب که گفته می‌شد پس از اعطای مرخصی، به زندان بازنگشته است گفت: این فرد همان موقع دستگیر شد.