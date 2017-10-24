۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

دادستان اصفهان اعلام کرد؛

نسبت دادن «نهنگ آبی» به خودکشی ۲ دختر اثبات نشده است

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از تشکیل پرونده و رسیدگی به وضعیت و دلایل خودکشی ۲ دختر نوجوان اصفهانی خبر داد و گفت:نسبت دادن خودکشی این ۲ دختر نوجوان به بازی نهنگ آبی تایید نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حسن رحیمی دادستان اصفهان با اعلام اینکه یکی از این ۲ دختر همچنان تحت مراقبت های ویژه پزشکی است گفت:حدس و گمان های اولیه ای که درباره تاثیر بازی موسوم به نهنگ آبی بر روی خودکشی این دوجوان بوده،به اثبات نرسیده است.

وی افزود:به نظر می رسد برخی مشکلات خانوادگی و فشارهای روحی موجب این حادثه شده است.

به گفته دادستان اصفهان، توجه بیشتر والدین به فرزندان و کنترل و نظارت مناسب بر سلوک اجتماعی آنان در کنار توجه به حفظ انسجام و محبت خانوادگی می تواند در در کاهش چنین رخدادهایی موثر واقع شود.

