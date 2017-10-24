نسبت دادن «نهنگ آبی» به خودکشی ۲ دختر اثبات نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حسن رحیمی دادستان اصفهان با اعلام اینکه یکی از این ۲ دختر همچنان تحت مراقبت های ویژه پزشکی است گفت:حدس و گمان های اولیه ای که درباره تاثیر بازی موسوم به نهنگ آبی بر روی خودکشی این دوجوان بوده،به اثبات نرسیده است.

وی افزود:به نظر می رسد برخی مشکلات خانوادگی و فشارهای روحی موجب این حادثه شده است.

به گفته دادستان اصفهان، توجه بیشتر والدین به فرزندان و کنترل و نظارت مناسب بر سلوک اجتماعی آنان در کنار توجه به حفظ انسجام و محبت خانوادگی می تواند در در کاهش چنین رخدادهایی موثر واقع شود.