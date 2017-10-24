طرح جامع پدافند غیرعامل استان کرمان یک الگوی ملی شناخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سلاجقه پیش از ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه شورا و ستاد نکوهداشت هفته پدافند غیرعامل استان کرمان اظهار داشت: مجموعه اقداماتی که در حوزه پدافند غیرعامل انجام می شود مانند مصون سازی بدن انسان در مقابل بیماری است.

وی یکی از اهداف پدافند غیرعامل را بی اثر کردن تهدیدات دشمن دانست و افزود: هر مدیر در حوزه فعالیت خود دارایی هایی چون تهدیدها را شناسایی کند و در برابر مقابله با تهدیدات دشمن گام بردارد.

سلاجقه تصریح کرد: طرح جامع پدافند غیرعامل استان کرمان به عنوان یک الگوی ملی در کشور شاخته شده است و خوشبختانه سامانه رصد به صورت یک پارچه در سطح استان کرمان ایجاد شده است.

مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری کرمان در خصوص سامانه رصد استان کرمان گفت: در این خصوص طی سال جاری دو جلسه قرارگاه سایبری در استان برگزار شده است و استان کرمان در رابطه با حملات سایبری هیچگونه مشکلی ندارد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری دو جلسه مقابله با بیوتروریست برگزار شده است، اظهار کرد:در سال جاری با ۱۸۰ مصوبه در استان کرمان ۶۰ جلسه شهرستانی پدافند غیرعامل، پنج جلسه شورای پدافند غیرعامل و سه جلسه قرارگاه زیستی برگزار شده است.

سلاجقه در خصوص برگزاری همایش ها و رزمایش های هفته پدافند غیرعامل تصریح کرد: ۹۸ همایش و نشست تخصصی، ۲۲۳ رزمایش و ۵۲ پروژه پدافند غیرعامل از جمله برنامه های این هفته هستند.