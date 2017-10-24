۱۱هزار کیلوگرم انواع گوشت و آبزیان فاسد در سیریک معدم شد

مجتبی رهدور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان سیریک بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۵ کیلوگرم انواع گوشت قرمز، آبزیان و گوشت سفید قرمز فاسد و قاچاق جمع آوری شده از سطح مغازه ها معدوم شد.

رهدور گفت: از مجموعه معدوم سازی مقدار ۱۳۵۵ کیلوگرم گوشت منجمد قاچاق، ۵ هزار کیلوگرم ماهی شوریده فاسد و ۵۱۵۰ کیلوگرم مرغ گرم فاسد با همکاری دستگاه های نظارتی از قبیل شبکه بهداشت و درمان، اماکن، صنعت معدن تجارت ، اتاق اصناف و با دستور مقام قضایی معدوم سازی شد.

وی اضافه کرد : ارزش محموله های معدوم شده ابالغ بر ۳۰۰میلیون ریال عنوان است.

رئیس دامپزشکی شهرستان سیریک با بیان اینکه توجه به حساسیت مواد غذایی به ویژه مواد گوشتی و آبزیان دامپزشکی شهرستان نظارت و سرکشی ویژه ای بر شرکت های عمل آوری و بسته بندی، قصابی ها، کشتارگاهها، رستوران ها و فروشگاهها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بازرسی و نمونه برداری انجام می گیرد افزود: به هیچ عنوان به افراد سوء استفاده گرد اجازه سوء استفاده و بازی با سلامتی مردم نخواهیم داد.