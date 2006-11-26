تلاش دولت و مجلس زدودن گرد محرومیت از مناطق محروم کشور است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سیستان و بلوچستان، حداد عادل در اجتماع مردم سراوان ، افزایش 78 درصدی اعتبارات سراوان را از مصادیق اهتمام نظام اسلامی برای ابادانی مناطق دورافتاده و محروم برشمرد و ابراز امیدواری کرد دولت در زمینه فراوری و صادرات محصول خرما به عنوان دستاورد بزرگ سراوان سرمایه گذاری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز بشریت به دین مداری افزود امروز مدعیا ن حقوق بشر ازادی حقوق ملتها را پایمال و استقلال انها را از بین می برندوی هدف از حضور و لشکر کشی امریکا در منطقه را دستیابی به منابع نفتی کشور مسلمان عراق دانست و گفت علاوه بر جنایاتی که امریکا در منطقه مرتکب می شود خاز رژیم جعلی اسراییل نیز برای ریختن خون مسلمانان دفاع می کند .

رئیس قوه مقننه تصریح کرد در چنین دنیایی جمهوری اسلامی ایران 28 سال پیش پرچم دین مداری را برافراشت تا دین را با سیاست و سیاست را با دین برای نجات ملتها به ارمغان اورد .

وی تاکید کرد پیام ما به ملتهای جهان این بوده است که سیاست باید با دین و اخلاق همراه باشد چرا که تنها راه نجات بشریت است و همه ادیان برای ایجاد جامعه الهی تاکید کرده اند .

حداد عادل با گرامیداشت سال پیامبر اعظم ص هدف پیامبرص را از تشکیل حکومت اسلامی ایجاد جامعه اسلامی بیان کرد و گفت خوشبختانه امروز مسلمان جهان پیام ایران را درک کرده اند وبیدار شده اند.

وی ایستادگی و پیروزی حزب الله لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی را ناشی از ایمان، وحدت و بیداری اسلامی دانست.

حداد عادل با اشاره به اینکه مسلمانان لبنان اعم از شیعه و سنی در سایه وحدت امروز مقابل رژیم اشغالگر قدس ایستادگی و مقاومت می کنند، گفت: همه اقوام ایرانی اعم از کرد، ترک و بلوچ وظیفه داریم با وحدت و همدلی از انقلاب اسلامی دفاع و اجازه ایجاد تفرقه از سوی دشمنان اسلام را ندهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از مسئولان سراوان نیز پیش از سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی به قابلیتهای این منطقه اشاره کردند وتوجه بیشتر دولت به توسعه مراکز فرهنگی هنری، بازارچه های مرزی ، ساخت محور ترانزیتی کوهک سراوان و بخشودگی وامهای کشاورزی مردم سراوان را خواستار شدند.