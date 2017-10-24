همسر نظامی آمریکایی کشته شده در نیجر ترامپ را دروغگو خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مایشا جانسون» همسر یکی از نظامیان آمریکایی کشته شده در نیجر، با رد ادعای رئیس جمهور ایلات متحده اعلام کرد که «دونالد ترامپ» وقتی برای تسلیت گفتن به او زنگ زده، نام شوهرش را به خاطر نیاورده است.

مایشا جانسون، بیوه گروهبان دیوید جانسون، به شبکه ای بی سی گفت که به یاد نیاوردن نام آقای جانسون از سوی رئیس جمهور و همچنین لحن صحبتش، باعث شده تا او به گریه بیفتد.

این در حالی است که در پی خبرسازشدن مکالمه تلفنی رئیس جمهور و همسر جانسون، دونالد ترامپ گفته بود که در جریان مکالمه، نام دیوید جانسون را بدون مکث بر زبان رانده و گفتگوی آنها بسیار احترام آمیز بوده است.

گروهبان جانسون چندی پیش در نیجر و به دست افراطیون مسلح کشته شده بود.

تسلیت تلفنی دونالد ترامپ به همسر جانسون پس از آن خبرساز شد که فدریکا ویلسون، از نمایندگان دموکرات کنگره، ترامپ را به «بی احساس بودن» در حین مکالمه متهم کرد.

این نماینده کنگره، در هنگام مکالمه تلفنی در کنار اعضای خانواده جانسون حضور داشته و صحبت های تلفنی رئیس جمهور را شنیده بود.

مایشا جانسون در صحبت های امروز خود، این گفته فدریکا ویلسون را تایید کرده که دونالد ترامپ به وی گفته شوهرش هنگامی که به ارتش پیوسته مطلع بوده که ممکن است چه چیزی در انتظارش باشد.

همسر جانسون تاکید کرد: رئیس جمهور گفت او می دانسته برای چه چیزی ثبت نام می کند، اما به هر حال کشته شدنش ناراحت کننده است... این من را به گریه انداخت چون از لحن و صدایش موقع حرف زدن به شدت عصبانی شدم.

مایشا جانسون با ذکر اینکه ترامپ در به یاد آوردن نام گروهبان جانسون مشکل داشته افزود: اگر شوهرم جانش را به خاطر کشورمان به خطر انداخته، چرا او نتوانست نامش را به یاد بیاورد؟