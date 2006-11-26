"کودک شری" بهترین فیلم جشنواره استکهلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که محصول آمریکاست جایزه بهترین هنرپیشه زن را برای جیلنهال به ارمغان آورد. "کودک شری" شرح حال زنی به نام شری است که پس از ارتکاب جرم در سن 19 سالگی به زندان می افتد و سه سال در زندان می ماند، اما پس از آزادی درصدد ترمیم رابطه با دخترش برمی آید.



هیئت داوران جشنواره فیلم استکهلم این اثر را فیلمی تاثیرگذار درباره بقا و جایگاه خواند و گفت: "این فیلم شما را به جستجویی ناامیدانه برای عشق در چشم اندازی از مبارزه، جرم و آرزوهای بربادرفته دعوت می کند. از همین رو مشاهده این اثر دشوار و در عین حال فراموش ناشدنی است."



در این میان جایزه بهترین هنرپیشه مرد به پاس ایفای نقش معلم یک دبیرستان در فیلم "نیمه نلسون" به رایان گازلینگ اختصاص یافت و جایزه بهترین کارگردانی برای نخستین بار به دنیل سانچز اریوالو کارگردان اسپانیایی فیلم "سرمه ای مایل به سیاه" رسید.