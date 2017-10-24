به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پنجمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی با هدف ایجاد ارتباط میان دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی، گسترش همکاریهای فناورانه منطقهای، ملی و بینالمللی و جذب سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) برای فرصتهای سرمایهگذاری دانشبنیان در تبریز برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه و جشنواره باهدف تجاریسازی فناوری، بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسبوکار و افزایش صادرات و محصولات خدمات دانشبنیان برگزار میشود.
این رویداد که از ۲۰ تا ۲۴ آبان ماه ۹۶ با حمایت معاونت علمی برگزار میشود، اهدافی چون شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایدههای دانشمحور، معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها را دنبال میکند.
از دیگر اهداف این رویداد میتوان به ایجاد فضای مناسب کسبوکار برای نخبگان علمی و فناوری و شکلگیری شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد.
این نمایشگاه و جشنواره بر تجاریسازی فناوری تمرکز دارد و منطقه بندی تخصصی آن امکان دسترسی مشتریان و مصرفکنندگان فناوری به فناوران و امکان ایجاد ارتباط و تعاملات شبکهای در حوزه مرتبط را ایجاد میکند.
شتابدهنده های حوزه فناوری نیز گروه دیگری هستند که در پنجمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی حضور دارند و امکان تعامل آنها با فناوران و جذب سرمایهگذار برای طرحها ایجاد میشود.
از دیگر گروههایی که در این رویداد حضور خواهند داشت تشکلهای تولیدی و سازمانهای مصرفکننده فناوری هستند که برای معرفی نیازهای فناورانه خود و ایجاد ارتباط متقابل میان دانشگاه و صنعت حضور پیدا میکنند. همچنین امکان بهرهگیری از نظرات مشاوران حوزه کسب کار دانشبنیان در جوار نمایشگاه فراهم است.
نظر شما