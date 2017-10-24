۸۰۰ مدرسه تخریبی در استان کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی پیش از ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه شورا و ستاد نکوهداشت هفته پدافند غیرعامل استان کرمان اظهار داشت: با توجه به برگزاری کارگروه فرهنگی و آموزشی پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش در سال گذشته در هر فصل یک جلسه که جمعا چهار جلسه می شود برگزار شد.

وی افزود:در سال گذشته ۱۲۸ جلسه کمیته های پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش شهرستان ها و ۷۷۴ جلسه و همایش در حوزه مربوط به مسائل مختلف آموزشی برگزار شد.

محسن بیگی با اشاره به برگزاری ۸۰۳ نمایشگاه پدافند غیرعامل در مدارس در سال گذشته بیان داشت: نزدیک به پنج هزار فضای فیزیکی در استان وجود دارد که متاسفانه حدود به ۸۰۰ فضا فیزیکی تخریبی هستند و بعضی از مدارس روستایی از کانکس و چادر استفاده می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان داشت : در راستای بحث حفاظت فیزیکی در حوزه مسائل سامانه ها، حفاظت از ساختمان ها و ... یک مرکز دیتا سنتر با هزینه ۲۵۰ میلیون تومان در اداره کل آموزش و پرورش راه اندازی شده است.

احمد علی‌رمضانی نیز در این جلسه در خصوص هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت: در حوزه صدا و سیما در این حوزه در سه بخش فعالیت کرده ایم و بیش از سه هزار دقیقه تمامی شبکه های داخلی و خارج استانی وظیفه سیگنال رسانی شان بر عهده صدا و سیما استان کرمان است.

مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان با اشاره به اینکه صدا و سیما استان کرمان سیگنال رسانی فیبرنوری ۷۰ درصد جمعیت استان را پوشش داده است بیان داشت: قصد داریم در استان کرمان دو ایستگاه رادیویی و تلویزیونی سیار راه اندازی کنیم که نیاز به تأمین اعتبار ۱.۵ میلیارد تومانی دارد.