بسیجیان در دفاع از مردم و دستاوردهای انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج ظهر امروز در همایش شکوه پایداری در جوار مرقد مطهر امام راحل با گرامی داشت سالروز پنجم آذر و فرمان تاریخی حضرت امام مبنی بر تشکیل بسیج متضعفین گفت: امروز بسیجیان در سراسر کشور اقتدار و عظمت خود را به نمایش می گذارند و بسیجیان آمادگی خود را در آمادگی خود برای دفاع از دستاورهای انقلاب تاکید می کنند.

وی افزود:شاید هیچ کس نمی دانست و تصور نمی کرد بسیج در مقطعی این چنین تاثیر گذار باشد و مورد امید دوستان و یاس دشمنان شود و با حضور ملت و جوانان سلحشور و حمایت های بی شائبه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا و مسئولان نظام امروز بسیج به سطحی از آمادگی و اقتدار نائل شده که می تواند پاسخگوی تهدیدات دشمنان باشد.

حجازی تصریح کرد: حضور سازمان یافته بسیج در اقصی نقاط کشور پوشش همه جانبه ای را در دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی به وجود آورده است.

وی افزود: جوانان بسیاری برای حضور در بسیج ثبت نام می کنند اما امکانات ما محدود می باشد ولی با همین امکانات محدود قادریم بسیاری از تهدیدات را پاسخ گوئیم.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج با بیان اینکه بعد از دفاع مقدس فعالیت های بسیج پایان نیافت گفت: حضور بسیج بعد از دفاع مقدس در بسیج سازندگی، امداد و نجات، ورزش، تلاش علمی ونهضت نرم افزاری توانسته در کنار آمادگی دفاعی خدمات ارزنده ای را به میهن اسلامی ارائه کند.

حجازی خاطر نشان کرد: من به نمایندگی از بسیجیان در جوار مرقد مطهر امام راحل این پیمان را می بندیم که بسیجیان در هر مکان و زمانی آمادگی دارند که در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی عمل کنند و در این راه از هیچ چیزی دریغ ننمایند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم، 120 گردان منتخب از نیروی مقاومت بسیج شرکت دارند که قرار است گردان های منتخب از مقابل جایگاه رژه روند.