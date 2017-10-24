تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای دربی ۸۵

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حسن عابدی با اشاره به آمادگی کامل پلیس راهور تهران بزرگ برای برگزاری شهرآورد پایتخت در روز پنجشنبه، گفت: با توجه به زمان دیدار دو تیم پر طرفدار استقلال و پرسپولیس در روز پنجشنبه و تداخل ترافیک ورودی به استادیوم آزادی با بار خروجی پایتخت در عصر پنجشنبه، طرح ترافیکی کاملی برای این دیدار از سوی پلیس راهور پایتخت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: براساس هماهنگی‌های انجام گرفته، همکاران از ساعات اولیه صبح در معابر منتهی به استادیوم آزادی استقرار خواهند داشت و تا پایان این دیدار معابر مورد نظر را تحت پوشش ترافیکی قرار می‌دهند.

عابدی گفت: همچنین بر اساس تدابیر اتخاذ شده به منظور تسهیل در آمد و شد در روز پنجشنبه، توقف هرگونه وسیله نقلیه در معابر رینگ اصلی استادیوم آزادی و ضلع شرقی و غربی استادیوم ممنوع بوده و در صورت توقف، وسائل نقلیه خاطی با جرثقیل به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی با توصیه به طرفداران هر دو تیم سرخ آبی پایتخت برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی گفت: از طرفداران این دو تیم تقاضا داریم با توجه به محدودیت ظرفیت پارکینگ‌های استادیوم آزادی، حتیالمقدور از وسایل نقلیه عمومی از جمله مترو برای حضور در استادیوم استفاده کنند.

جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال طرفداران فوتبال برای دیدن این مسابقه در استادیوم آزادی، همکاران ما موظف خواهند بود در صورت اشباع ظرفیت پارکینگ‌های استادیوم، معابر منتهی به استادیوم آزادی را مسدود کنند.