کارگروه تخصصی«میرزا کوچک جنگلی» در صومعه سرا تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش «میرزا کوچک جنگلی» که در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به ۱۱ آذرماه سالروز شهادت این روحانی مبارز، اظهار کرد: شهرستان صومعه سرا به ویژه بخش میرزاکوچک به عنوان مقر اصلی فرماندهی و مبارزات میرازکوچک خان شناخته می شود.

وی با بیان اینکه میرزا کوچک در دوران خفقان سیاسی و اجتماعی قیام کرد و با ظلم و ستم آن دوران به مبارزه پرداخت، افزود: باید ابعاد ، اهداف و آرمان این روحانی مبارز مورد بررسی قرار گرفته و دلیل ماندگاری آن برای جامعه تبیین و تشریح شود.

فرماندار صومعه سرا مردم داری، ارتباط نزدیک با آحاد جامعه، رعایت اصول شرعی، اخلاقی و حتی ورزشی را از ویژگی ها برشمرد که سبب شد که «یونس اوستاسرایی» به یک مبارز ملی تبدیل شود، گفت: اگر وی فاقد این ویژگی های اخلاقی و رفتاری بود هیچگاه نمی توانست به این جایگاه دست یابد.

وی وجود برخی ویژگی های شخصیتی و اجتماعی در افراد همانند حضرت محمد مصطفی (ص) و یا حتی شهید «محسن حججی» را دلیل ایجاد بستر مناسب برای رسیدن این افراد به جایگاه های رفیع و والا عنوان و خاطرنشان کرد: در وجود میرزا کوچک جنگلی نیز چنین ویژگی های وجود داشت که سبب جذب جوانان و مفاخر بزرگ آن دوران گیلان به ایشان و سپس نهضت جنگل شد.

فتح اللهی با تأکید برضرورت پرورش و تربیت افراد براساس میعارهای درست، تصریح کرد: نبود این پرورش صحیح سبب ایجاد برخی مشکلات و همچنین گمراهی فرد در انتخاب مسیر صحیح می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه باید ایدئولوژی، تفکرات، اهداف و آرمان میرزا کوچک جنگلی احیا ، تبیین و به جامعه انتقال یابد، یادآورشد: به همین منظور و در راستای برگزاری هر چه بهتر و بامحتواتر همایش میرزا باید کارگروه تخصصی در ابعاد مختلف در صومعه سرا تشکیل شود.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین وظایف این کارگروه تخصصی تدوین سین برنامه و جزئیات همایش است، اظهار کرد: البته باید توجه شود که کار این کارگروه تنها مربوط به برگزاری این همایش نبوده بلکه باید توان خود را برای معرفی شهرستان صومعه سرا به عنوان پایگاه اصلی مبارزاتی میرزا به استان طی سال متمرکز کند.

وی انجام تبلیغات محیطی، استفاده از پتانسیل صداو سیما برای تبلیغ برگزاری این همایش، دعوت از چهره های علمی و فرهنگی و حتی هنری شاخص برای حضور در این همایش، استفاده از توان و مشارکت مردمی و بخش خصوصی را از جمله مواردی اعلام کرد که باید دراین کارگروه تخصصی به آن توجه شود.

فتح اللهی همچنین با اشاره به برخی ساختمان ها منتسب به مبارزات میرزا کوچک جنگلی در گوراب زرمیخ و بخش میرزا کوچک شهرستان صومعه سرا، افزود: این موارد باید شناسایی، مالکیت آنها مشخص ، تعیین تکلیف و همچنین مورد تأیید کارشناسان فن قرار گرفته شود.

به گفته این مسئول فرمانداری شهرستان صومعه سرا آمادگی لازم برای حمایت و کمک به بازسازی برخی از امکان منتسب به میرزا را دارد ولی این موضوع منوط به تعیین تکلیف مالکیت و وضعیت این ساختمان و بناها است.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به برگزاری همایش های بسیار در سطح استان گیلان با موضوع میرزا کوچک جنگلی، تأکید کرد: همایشی که در سطح شهرستان قرار است برگزار شود باید متفاوت با سایر همایش ها و با محتوا و ماهیت خاص باشد.