اولین مدال طلای جودو ایران بدست آمد/ دو مدال نقره و یک برنز برای جودوکاران کشورمان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، امیرنتاج جودوکار وزن 81 کیلوگرم ایران در مسابقات فسپیک مالزی موفق شد با غلبه بر تمامی حریفان به مدال طلا این وزن دست یابد. بعد از ورزشکار کشورمان، جودوکار چینی دوم و ورزشکارانی از ژاپن و مغولستان مشترکا سوم شدند.

در وزن 90 کیلوگرم جواد سالخورده از ایران به مدال نقره بسنده کرد. در این وزن ورزشکاری از ژاپن مدال طلا گرفت و جودوکارانی از تایلند و استرالیا مدال برنز را مشترکا دریافت کردند.

در وزن منهای 100 کیلوگرم حمزه ندری مدال نقره گرفت و در 100+ کیلوگرم علی خلیدی بعد از ورزشکارانی از کره و ژاپن به مدال برنز قناعت کرد.