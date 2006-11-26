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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۳

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مسابقات فسپیک – مالزی/

اولین مدال طلای جودو ایران بدست آمد/ دو مدال نقره و یک برنز برای جودوکاران کشورمان

اولین مدال طلای جودو ایران بدست آمد/ دو مدال نقره و یک برنز برای جودوکاران کشورمان

امیر نتاج جودوکار وزن 81 کیلوگرم موفق شد در نخستین روز دیدارهای جودوی بازیهای فسپیک درمالزی تیم ایران را صاحب اولین طلای این رشته کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، امیرنتاج جودوکار وزن 81 کیلوگرم ایران در مسابقات فسپیک مالزی موفق شد با غلبه بر تمامی حریفان به مدال طلا این وزن دست یابد. بعد از  ورزشکار کشورمان، جودوکار چینی دوم و ورزشکارانی از ژاپن و مغولستان مشترکا سوم شدند.

در وزن 90 کیلوگرم جواد سالخورده از ایران به مدال نقره بسنده کرد. در این وزن ورزشکاری از ژاپن مدال طلا گرفت و جودوکارانی از تایلند و استرالیا مدال برنز را مشترکا دریافت کردند.

در وزن منهای 100 کیلوگرم حمزه ندری مدال نقره گرفت و در 100+ کیلوگرم علی خلیدی بعد از ورزشکارانی از کره و ژاپن به مدال برنز قناعت کرد.

کد مطلب 412369

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