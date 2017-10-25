شیراز میزبان ۷ اثر در قالب «هفته فیلم آلمان»

به گزارش خبرنگار مهر، «هفته فیلم آلمان» از روز هفتم تا سیزدهم آبان‌ماه همزمان در خانه هنرمندان ایران در سینما هنر و تجربه شیراز برگزار می‌شود؛ در این هفته فیلم توبی اشرف منتقد و کارشناس سینمای آلمان هم حضور دارد.

در طول این هفته، فیلم های «هتل لوکس» ساخته لیندر هاسمن، «فرزند خوانده» مارکوس ایمبودن، «در میان دنیاها» فئو آلاداگ، «ققنوس» پتزولد، «پرنده روح» توماس ریدرزهایمر، «پدر» توماس ویسار مورینا و «یلا» کریستین پتزولد به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه هنروتجربه پیش از این «هفته فیلم آلمان» و «هفته فیلم ارمنستان» را با حضور فیلم‌سازانی از این دو کشور برگزار کرده بود.