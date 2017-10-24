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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام:

۳۶ پروژه نیمه تمام ورزشی در ایلام وجود دارد

۳۶ پروژه نیمه تمام ورزشی در ایلام وجود دارد

ایلام-مدیرکل ورزش و جوانان ایلام گفت: ۳۶ پروژه نیمه تمام ورزشی در ایلام وجود دارد که ۲۲ پروژه استانی و ۱۴ پروژه ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز حیدرزاده روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ۷۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان نیاز است و مهمترین پروژه ه استادیوم ۱۵ هزار نفری ایلام با پیشرفت ۹۰ درصدی است.

وی افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری ورزشکاران استان ۲۰۴ مدال در مسابقات قهرمانی کشور کسب کردند که ۶۴ مدال طلا ، ۵۸ نقره و ۸۲ برنز بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام یادآور شد: ۳۰۰ میلیارد ریال در سال جاری به استان از محل اعتبارات ملی ، استانی، نفت و ارزش افزوده برای تکمیل طرح های در دست اجرا اختصاص یافته است.

حیدرزاده تاکید کرد: بیش از ٣۰۰هیئت ورزشی در سطح استان  فعال هستند و در ۶ ماهه اول سالجاری ٣١ ورزشکار استان برگزیده تیم ملی شدند.

وی سرانه ورزشی استان به ازای هر نفر را ۸۶ سانتی متر عنوان کرد و گفت: شاخص سرانه ورزشی در شهرستان های دهلران و مهران بیش از یک متر و ۲۰ سانتی متر است.

معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان ایلام نیز در این نشست اظهار کرد: ۶۰۶۰  واقعه ازدواج سال گذشته در استان به ثبت رسید و در مقابل ۸۲۴ مورد طلاق نیز صورت گرفته است.

محمدرضا تردست همچنین نسبت ازدواج به طلاق ۱۲.۶ درصد عنوان کرد و گفت: از ۱۰۰ ازدواج ۱۲ مورد به طلاق انجامیده است و در این زمینه جزو سه استان آخر کشور هستیم.

کد مطلب 4123715

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