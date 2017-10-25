فرد ملکیان در گفتگو با خبرنگار در خصوص دربی ۸۵ اظهار داشت: بر خلاف خیلی ها که فکر می‌کنند پرسپولیس در شرایط بهتری نسبت به استقلال قرار گرفته است، به نظر من وضعیت استقلال از حریف برای این بازی بهتر است و شانس پیروزی این تیم به مراتب بیشتر. استقلال در شرایط دو سال پیش پرسپولیس است و به نظرم سر آغاز راه بازگشت به مسیر موفقیت است. من دوست داشتم این روزها استقلال با منصوریان باشد و با خود منصوریان به جاده موفقیت باز گردد که متاسفانه این امر میسر نشد.

وی افزود: پرسپولیس آن انسجام و همبستگی گذشته را ندارد ولی استقلال بر خلاف حریف به همبستگی رسیده است.

مهاجم پیشین استقلال بیان داشت: با ۳ مربی ۴ بار در دربی‌ها حاضر شدم که یکبار در جام حذفی و ۳ بار در لیگ بود. در این بازی‌ها یک گل زدم و می‌توانستم بیشتر بزنم که قسمت نشد. در همان بازی که گلزنی کردم ابتدا هاشمی نسب برای پرسپولیس گل زد و در آخرین دقایق نیمه اول روی پاس فکری من گل مساوی را زدم. اواسط نیمه دوم هم فرهاد مجیدی یک پاس خوب برای من فرستاد و تنها ایرادش این بود که چند صدم ثانیه دیر این پاس را فرستاد. من یک لحظه کم آوردم و تنها توانستم با بغل پا به زاویه مخالف بزنم. عابدزاده هم روی آن صحنه تسلیم شده بود اما همان یک لحظه دیر رسیدن من باعث شد تا توپ با فاصله کمی به بیرون برود.

ملکیان گفت: بعد از پایان بازی مرحوم حجازی در رختکن به من گفت گل به آن سختی را زدی ولی نتوانستی گل دوم که خیلی هم ساده‌تر بود را بزنی. این تنها افسوس من بابت حضورم در دربی‌ها است.

پیشکسوت استقلال در خصوص پیش بینی نتیجه بازی بیان داشت: پیش بینی من این است که این بازی را استقلال دو بر یک می‌برد. اگر جابر انصاری و شهباززاده بازی کنند گلزنان استقلال در این بازی هستند. به خصوص جابر انصاری که در گلزنی خوش شانس هم هست.