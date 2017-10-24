زائران پیاده امام رضا(ع) بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه ستاد کاروان های پیاده دهه آخر ماه صفر که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه امسال تمامی زائران پیاده امام رضا(ع) باید در سامانه بیمه زائر ثبت نام و بیمه شوند اظهار کرد: برای این زائران بیمه هزار تومانی درنظر گرفته شده است.

وی افزود: متقاضیان می توانند با پرداخت این مبلغ از طریق سامانه بیمه زائر از پوشش هزینه های پزشکی تا سقف پنج میلیون تومان از ۱۵ آبان ماه تا اول آذرماه سال جاری بهره مند شوند.

واحدی با اشاره به اینکه تاکنون حضور ۴۱۳ کاروان زائر پیاده از ۱۷ استان با ظرفیت ۶۰ هزار و ۶۹۱ نفر برای شرکت در راهپیمایی دهه آخر صفر قطعی شده افزود: از این تعداد اطلاعات ۲۵ هزار و ۱۸۲ نفر در درگاه مربوط ثبت شده است و پیش بینی می شود در پیاده روی دهه آخر ماه صفر امسال در مرحله نخست ثبت نام، ۴۹۰ کاروان با ظرفیت ۸۸ هزار و ۹۲۵ نفر از استان های مختلف کشور شرکت کنند.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی از پیش بینی ثبت نام ۵۷ کاروان جدید در مرحله اول خبر داد و گفت: میزان ورود زائر در ایام دهه آخر صفر سال ۹۵ به صورت هوایی، ریلی، جاده ای و شخصی به مشهد، دو میلیون و ۷۱۳ هزار و ۳۶۷ نفر بود که در مقایسه با سال قبل از آن هشت درصد رشد داشت و میزان اقامت زائران پیاده دهه آخر صفر در سال ۹۵ با احتساب مراکز اسکان فرهنگیان، حسینیه ها، سالن های ورزشی، زائرسراها و کمپ ها ۹۸۵ هزار و ۲۴۸ نفرشب بود که در مقایسه با دهه آخر صفر سال ۹۴ حدود۱۲ درصد رشد داشته است.

وی با تاکید به اینکه ایستگاه های پذیرایی برای خدمت رسانی باید استقرار خود در مسیرهای تردد زائران پیاده را آغاز کرده باشند ابراز کرد: کمیته های مختلف ستاد زائران پیاده دهه آخر صفر در قالب کمیته های خدمات شهری، حمل و نقل، خدمات مسافرتی، امور شهری و شهرداری، اطلاع رسانی، امنیتی و انتظامی، بهداشت و سلامت، هلال احمر و تبلیغات اسلامی فعال شده اند.

واحدی ادامه داد: ایستگاه های استقبال از زائر در مبادی ورودی مشهد واقع در محورهای قوچان، نیشابور، سرخس، کلات، طرقبه و شاندیز آماده سازی، تجهیز و راه اندازی می شود و آمبولانس های پایگاه های شهری در میادین اصلی و مسیرهای تردد هیات های مذهبی یا آمبولانس های پایگاه های جاده ای در حاشیه جاده در ایام پایانی صفر استقرار می یابند که از ابتدای امسال ۸۰ دستگاه آمبولانس به تجهیزات درمانی و اورژانسی استان افزوده شده است و نگرانی در زمینه تامین این تجهیزات وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵، ۳۰ مدرسه در مشهد توسط اداره کل آموزش و پرورش، عهده دار ترویج فرهنگ میزبانی زائران امام رضا (ع) شدند که امسال این تعداد به ۶۰ مدرسه افزایش می یابد خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی هواشناسی، بارش ها در دهه آخر صفر در خراسان رضوی اتفاق نمی افتد اما از دمای هوا کاسته می شود که نیاز است دستگاه های اجرایی با آماده سازی مراکز اسکان، تمهیدات لازم را به منظور کاهش تاثیر هوای سرد بر زائران در نظر بگیرند.