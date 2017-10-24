مقابله با آسیب های اجتماعی اولویت حوزه تبلیغی روحانیون باشد

به گزارش خبرننگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهر سه شنبه در نشست با روحانیون این شهرستان گفت: در جامعه کنونی موضوعات امنیتی خود به خود ایجاد نمی شود بلکه هرکدام نیازمند زمینه سازی است و این زمینه را مشکلات اجتماعی و سیاسی ایجاد می کند.

وی افزود: درحال حاضر اجبارا بایستی به رفع موضوعات و مشکلات اجتماعی و سیاسی بپردازیم که بتوانیم شاهد جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات امنیتی باشیم.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: دغدغه تمام مسئولان این نظام رفع مشکلات مردم در حوزه های مختلف است.

زمان زاده بیان کرد: باتوجه به اینکه روحانیون با حضور در مساجد و تکایا در اکثر ساعات شبانه روزی به مردم نزدیک تر هستند لذا مسائل و دغدغه های روز جامعه را می توانند به بهترین شکل ممکن در بین مردم طرح کنند.

وی اظهار داشت: علی رغم تصور اکثر افراد در خصوص اینکه فضاهای مجازی را یک تهدید بزرگ محسوب می کنند اما با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، فضای مجازی همانند اتوبانی ست که احداث شده و هرکسی می تواند با سرعت دلخواه در این مسیر حرکت نماید که قطعا تندروی ها در این راه باعث ضربه خوردن به خود فرد می شود حال آنکه درصورت رعایت سرعت مطمئنه فرد به خوبی به مقصد خواهد رسید.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: من هیچگاه به فضای مجازی به عنوان تهدید نگاه نمی کنم بلکه آن را یک فرصت می دانم که باید از آن به نفع خود بهره برداریم.

زمان زاده بیان کرد: در فضای مجازی دشمن فیلم ها و عکس های نامناسب را به صورت رایگان و به راحت ترین شکل ممکن در اختیار همگان قرار می دهند اما ما در مقابل برای انجام کار فرهنگی و دراختیار قرار دادن برنامه های مذهبی و فرهنگی هزینه هایی را برای افراد به وجود می آوریم.

وی با اشاره به موضوعات و مشکلات روز جامعه گفت: تجمل گرایی یکی از مباحثی ست که امروز یکی از عوامل مهم دربحث طلاق محسوب می شود.

زمان زاده اظهار داشت: باتوجه به اینکه بشرویه شهری مذهبی ست و پیشینه فرهنگی بسیار خوبی دارد نیاز است تا با فرهنگسازی صحیح همانند گذشته شاهد رفع مشکلات در این شهرستان باشیم.

وی افزود: متاسفانه طبق آخرین آمار 99 درصد زندانیان ما در زندان فردوس و طبس که از بشرویه هستند دارای مشکلات مالی می باشند.

فرماندار شهرستان بشرویه به سایر مشکلات اجتماعی از قبیل اعتیاد، طلاق، فقر، بیکاری و... نیز اشاره کرد.

وی در خصوص بحث اسراف و صرفه جویی در مصرف آب نیز گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر روحانیون می توانند در خصوص صرفه جویی در مصرف آب نیز فرهنگسازی خوبی در بین مردم داشته باشند که البته در طب چند سال اخیر نیز علی رغم افزایش انشعابات آب شاهد کاهش مصرف آب در شهرستان بوده ایم.