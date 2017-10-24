مامور قلابی در بندرعباس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، عبدالمجید کرمی عنوان داشت: در پی طرح چندین شکوائیه با موضوع اخاذی تحت عنوان مامور از کسبه سطح شهر بندرعباس، با توجه به حساسیت موضوع و بازتاب منفی آن ، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم به هویت «ر.ک» ۳۳ ساله را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر و در بازرسی از وی یک رشته دستبند قلابی و آرم چسبی پلیس آگاهی کشف کردند.

کرمی تصریح کرد: نامبرده ابتدا منکر هر گونه بزه انتسابی بود ولی در مواجهه با ادله و مدارک لب به اعتراف گشوده و بیان داشت با همراه داشتن دستبند و کلت کمری قلابی و آرم پلیس آگاهی با مراجعه به مغازه داران و کسبه سطح شهر و معرفی نمودن خود به عنوان مامور آگاهی از شهروندان اخاذی می کردم.

این مسئول انتظامی اذعان داشت: در این رابطه ۱۰ نفر از شکات و مالباختگان شناسایی و متهم نیز که دارای سه فقره سابقه کیفری با موضوع کلاهبرداری و جعل عنوان می باشد پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان از همکاری شهروندان در شناسایی و دستگیری متهمین قدردانی نموده و از آنها خواست در چنین مواردی با بررسی دقیق مدارک شناسایی و هویتی افراد مدعی که خود را مامور معرفی می نمایند از تکرار چنین جرائمی پیشگیری کنند.