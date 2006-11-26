مشکلات نظام مالیاتی ایران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی در همایشی که درمحل سالن اجتماعات این دیوان با حضور مسئولین روابط عمومی استان‌ها برگزار شد، با بیان این که قانونگذار دیوان محاسبات را به عنوان نهاد مستقل حکومتی تعریف کرده و اجازه داده که بر عملکرد مالی سه قوه نظارت کند، گفت: این که دیوان محاسبات زیر مجموعه مجلس و رئیس و دادستان آن با رای مستقیم ملجس انتخاب می شوند نشان دهنده اهمیت آن است که این دیوان از طرف مردم و غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می شود تا بر بیت المال نظارت کند.

محمد رضا رحیمی در ادامه به بیان مشکلات نظام مالیاتی کشور پرداخت و وضعیت برخی شرکت‌های دولتی و پروژه های زیان ده کشور را تشریح کرد.

وی با ابراز تاسف از اتکا کشور به در آمدهای حاصل از فروش نفت، اظهارداشت: دومین منبع درآمد کشور پس از نفت مالیات است که متاسفانه در تحقق این بخش از در آمد کشور مشکلات عمده ای وجود دارد.

رحیمی گفت: در بخش مالیات های مستقیم مشکلی نداریم، زیرا این نوع مالیات براساس قانون از حقوق و دریافتی های اشخاص کسر و به خزانه دولت واریز می شود، اما در اخذ مالیات های غیر مستقیم اعداد و ارقام حاکی از وجود مشکل در سیستم ممیزی مالیات کشور است.

وی با اشاره به این که حجم در آمدهای ناشی از اخذ مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم در کشور کمتر از یکصد هزار میلیارد ریال است ، مصادیقی از مشکلات دریافت‌های غیر مستقیم را بیان و اضافه کرد: چگوه ممکن است شرکت‌های خصوصی که سالیانه سودهای کلانی از محل فروش خود به جیب می زند ، در سال مبلغ ناچیز مالیات بپردازند؟ در کل ، بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که صاحبان در آمدهای نجومی و کلان مالیات‌های ناچیزی پرداخت می کنند که تناسبی بین در آمد و مالیات بر در آمد آنها وجود ندارد .

وی ادامه داد: معلوم است که رسیدگی به امور مالیاتی و ممیزی آن به درستی صورت نمی پذیرد، لذا در صورت عدم اصلاح این روند دیوان محاسبات به طور جد با متخلفین برخورد خواهد کرد.

رحیمی با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفین تشخیص مالیات کشور ، در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: یکی از وظایفی که دیوان محاسبات داشته و سالیان سال مورد توجه قرار نمی گرفته ، بحث در آمد های مالیاتی است که در رویکرد جدید این دیوان به درستی به آن توجه خواهد شد و تذکرات و برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که وظایف دیوان محاسبات کشور فقط رسیدگی پس از خرج نیست، بلکه هر کجا که احساس شود بیت المال مسلمین ضرر می بیند یا در اثر اهمال سود لازم عاید خزانه دولت نمی شود، دیوان محاسبات وارد عمل می شود و بر اساس کارشناسی دقیق ، نظر خود را برای جلوگیری از هدر رفتن بیت المال بدون ملاحظه بیان می کند، اظهار داشت: ما در اغلب بخش های زیاد ده وارد شده ایم. مثلا اعلام کردیم که پالایشگاه آبادان به علت قدیمی بودن صنایع و فرسودگی بسیاری از دستگاه‌ها نه تنها هم اکنون سود ده نیست بلکه سالیانه رقمی بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون دلار ضرر می دهد ، و به همین دلیل این کار اصلا صرفه اقتصادی ندارد، ما اعلام کرده ایم اگر بحث پرسنل و کارکنان پالایشگاه آبادان مطرح است، می شود از راه‌های دیگر فکر اشتغال این افراد بود.

رحیمی در قسمت دیگری از سخنان خود به ضررهای ناشی از تاخیر در اتمام پروژه های مشترک پارس جنوبی اشاره کرد و اظهار داشت: مساحت میدان مشترک پارس جنوبی 9700 کیلومتر است که از این مقدار 3700 کیلومتر آن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است که سهم ما حدودا 14 تریلیون متر مکعب گاز یعنی یک دوم گاز کل کشور و 8 درصد گاز کل دنیا را شامل می شود، هر روزی که هر فاز این میدان عظیم نفتی دیر به بهره برداری برسد، کشور در آمد 5 میلیون دلاری را از دست داده است .

ملاحظه می شود که اهمال در اتمام این پروژه چه ضرر هنگفتی به ذخایر کشور وارد می کند، در حالی که کشور قطر سالهاست بهره برداری خود را از این میدان عظیم گازی آغاز کرده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شرکت های دولتی اظهار داشت: بیش از 66 درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که اگر به دخل و خرج این شرکت‌ها توجه شود، متوجه خواهیم شد که کشور به خاطر بسیاری از این شرکت‌ها ضررهای کلانی متقبل می شود.

رحیمی همچنین گفت: دیوان محاسبات 496 شرکت دولتی و 11 بانک و 2 موسسه انتفاعی دولتی را حسابرسی می کند. برهمین اساس، 117 شرکت در نقطه سر به سر قرار دارند، 71 شرکت زیان ده هستند و سالیانه 1249 میلیارد تومان ضرر می دهند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد:البته 310 شرکت داریم که قرار است 10 هزار و 417 میلیارد تومان سود بدهند .