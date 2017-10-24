تمهیدات لازم برای اسکان زائران اربعین پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاه آبادی امروز سه شنبه در پنجمین جلسه ستاد اربعین شهرستان هرسین، بر عملیاتی شدن مصوبات ستاد اربعین و فعال شدن کمیته مشارکت های مردمی به منظور جذب کمک های مردمی بعنوان یک اولویت در شهرستان هرسین تأکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به آغاز سفرهای زائرین اربعین حسینی (ع) و لزوم آمادگی کلیه ظرفیت های شهرستان در راستای پذیرایی از زوار ضرورت دارد تمهیدات پیش بینی شده عملیاتی شوند و از ظرفیت ها و مشارکت های مردمی بعنوان عاملی اثر بخش در مدیریت و تأمین ملزومات موکب ها استفاده کرد.

شاه آبادی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تلاش و پیگیری های صورت گرفته در ستاد اربعین و با استفاده از تجربیات گذشته امسال با شرایط و امکانات بهتری از زوار پذیرایی خواهیم کرد.

فرماندار هرسین بیان داشت: با اتخاذ و تدابیر بعمل آمده مقدمات اسکان زائران در مکان های از پیش تعیین شده فراهم است.

رئیس ستاد اربعین شهرستان هرسین همچنین از انجام برنامه ریزی های مدون به منظور پیش بینی پارکینگ رایگان برای خودروهای زائرین در شهر بیستون، احراز سلامت متولیان و خدمتگزاران موکب ها، پیش بینی تمهیدات امنیتی ، ترافیکی و ایمنی موکب ها، توجه به ضرورت بهداشتی بودن تغذیه و مواد خوراکی موجود در موکب ها، ساماندهی و مناسب سازی سرویس های بهداشتی پارک ها و مساجد، تأمین نان، آب شرب و برق مورد نیاز موکب ها، پیش بینی تانکرهای آبرسانی و سالن های اسکان اضطراری زوار ، تجهیز درمانگاهها و مراکز بهداشتی و افزایش تخت های قسمت دیالیز بیمارستان شهدای هرسین به عنوان قسمتی از تدابیر اتخاذ شده در ستاد اربعین شهرستان هرسین نام برد.

شاه آبادی اظهار داشت: همه این اقدامات به منظور ایجاد بسترها و امکانات لازم جهت حضور زائران در اجتماع بزرگ کربلای معلی است که بعنوان پیام اتحاد و استکبارستیزی مسلمانان و زنده نگه داشتن مکتب عاشورا به جهانیان منتشر خواهد شد.

با توجه به ضرورت آمادگی و حضور مسئولین ادارات شهرستان در ایام اربعین حسینی شاه آبادی از مسئولین خواست در این ایام از استان خارج نشوند و به منظور ایجاد شبکه ارتباطی و رسیدگی به مشکلات در کمترین زمان ممکن فهرست و مشخصات جانشینان و نماینده تام الاختیار خود را کتباً به فرمانداری اعلام نمایند.