به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سیدی کارگردان جوان حوزه تئاتر قصد دارد نمایش تازه‌اش با عنوان «دار و دسته ونیزی» را در سالن هامون رشت که به تازگی در این شهر افتتاح شده است روی صحنه ببرد.

سیدی از سه ماه قبل تمرین های نمایش تازه اش را با بازیگران بومی و محلی این شهر آغاز و تمام عوامل و گروه نمایش را از میان بازیگران و هنرجویان جوان بومی انتخاب کرده است.

متن این نمایشنامه را مازیار سیدی به همراه میلاد اخگر با نگاهی به نمایشنامه «غولتشن ها» نوشته کارلو گلدونی و ترجمه میلاد اخگر به نگارش در آورده اند.

طبق برنامه‌ریزی های انجام شده این نمایش به زودی در سالن هامون شهر رشت روی صحنه خواهد رفت.

محمدحسن معجونی در مقام مشاور کارگردان و سبا غروی به عنوان مدیر پروژه این گروه نمایشی را همراهی خواهند کرد. این نمایش جز فعالیت های گروه تئاتر لیو محسوب می‌شود.

مازیار سیدی پیش از این کارگردانی نمایش های «توفان» و «مرسولات پترزبورگ» را بر عهده داشته و به عنوان بازیگر در نمایش هایی چون «آشپزخانه» به کارگردانی محمد حسن معجونی، «ستوان اینشمور»، «ولپن»، «مترسگ» و ... حضور داشته است.