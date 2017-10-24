تصادف در جاده الیگودرز ۱۴ مجروح و یک کشته برجای گذاشت

حسینعلی رفایی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به تصادف در محور الیگودرز - «خان آباد» اظهار داشت: این تصادف بین دو دستگاه مینی بوس و وانت بار رخ داده است.
وی گفت: بر اساس گزارش های اولیه تا کنون ۱۴ نفر در این تصادف مجروح شده اند.
مسئول مرکز فوریت های پزشکی لرستان با بیان اینکه سه دستگاه از آمبولانس های اورژانس به محل این تصادف اعزام شده اند گفت: بر اساس گزارش های اولیه در این تصادف یک نفر جان خود را از دست داد.
رفایی یادآور شد: مجروحان این تصادف از طریق آمبولانس های اورژانس و هلال احمر به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) الیگودرز منتقل شدند.
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