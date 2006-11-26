خشم دهها هزار ترک از سفر قریب الوقوع پاپ به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پرچم های ترکیه شعارهایی را در اعتراض به سفر دو روز آینده پاپ به کشورشان سر می دهند.

تظاهرکنندگان در این مراسم اعتراض آمیز که به صورت مستقیم از شبکه تلویزیونی الجزیره قطرپخش می شد، پلاکارهایی در مخالفت با ورود پاپ به ترکیه و اهانت وی به مقدسات اسلامی در دست دارند و پارچه نوشته های بزرگی نیز در سراسر شهر به ویژه محل تجمع معترضان و تظاهرکنندگان نصب شده است.

حزب سعادت ترکیه به عنوان برگزار کننده این تظاهرات اعلام کرده است که این تظاهرات در اعتراض به جهان مسیحیت نبوده، بلکه در اعتراض به اهانت های پاپ به اسلام برگزار شده است.

برپایه این گزارش، شماری زیادی از مردم ترکیه به محل تجمع معترضان در "چاقلایان" در بخش اروپایی شهر استانبول آمده اند.

گفتنی است یک مسئول حزب سعادت ترکیه چهارشنبه گذشته گفته بود که حزب وی در مخالفت با سفر آتی پاپ به ترکیه، تظاهراتی اعتراض آمیز را در شهر استانبول برگزار خواهد کرد.



"یورکاکو گولاری" رهبر شاخه حزب سعادت ترکیه در شهر استانبول در گفتگو با خبرنگاران افزوده بود که حزب وی بی نهایت به ادیان و نمایندگان آنها احترام می گذارد، اما نمی توان در برابر اظهارات ضد اسلامی پاپ ساکت نشست.

وی خاطرنشان کرده بود: پاپ از گفته های جنجال برانگیز خود که سبب خشم سراسر جهان اسلام شده، عذرخواهی نکرده است.

پاپ قرار است در سفر چهار روزه خود به ترکیه از شهر "افسس" در غرب این کشور و شهر استانبول دیدن کند.