۳ آبان ۱۳۹۶، ۸:۳۲

از روز پنج شنبه؛

وزش باد گرم در گیلان/دمای هوا ۶ تا۱۰ درجه افزایش می یابد

رشت- با وزش باد گرم از روز پنج شنبه چهارم آبان ماه دمای هوای استان گیلان بین شش تا ۱۰ درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر،  نفوذ تدریجی توده هوای کم فشار به منطقه شرایط برای وقوع پدیده مه (غالبا در مناطق جلگه ای) و وزش باد گرم (غالبا در ارتفاعات و دامنه ها گاهی شدید) را مهیا کرده که با وزش باد گرم از روز پنج شنبه چهارم آبان ماه دمای هوای استان گیلان بین شش تا ۱۰ درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

با توجه به شرایط جریانات جنوبی و در بعضی نقاط وزش باد گرم (افزایش دما و کاهش رطوبت) احتمال آتش سوزی جنگل ها وجود دارد.

این شرایط جوی تا پایان هفته در استان ماندگار است.

وضعیت دریا نیز تا پایان هفته جاری برای فعالیت های دریانوردی به ویژه صید مناسب است.

دمای فعلی هوا در رشت ۱۶ درجه سانتی گراد و آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر است.

