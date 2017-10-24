تلاش داعش برای حمله به غیرنظامیان عراقی با گاز کلر ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دادگاه عالی عراق از ناکامی تلاش تروریست های داعش برای هدف قرار دادن غیرنظامیان این کشور به وسیله گاز کلر در بغداد در طول ماه محرم گذشته، خبر داد.

بر اساس این گزارش این دادگاه اعلام کرده است: پلیس توانسته ۱۰ نفر را دراین ارتباط دستگیر کند.

عبدالستار بیرقدار سخنگوی دادگاه عالی در سخنانی گفت: تلاش های بی نظیری توسط بازرسان مرکزی با اشراف قضات و همکاری دستگاههای امنیتی انجام گرفت و در نتیجه این تلاش ها اقدام گروهک تروریستی داعش در به ضربه زدن به شهروندان عراقی در یکی از محلات بغداد ناکام ماند.

وی گفت: به دنبال این تلاش توانستیم به ۱۰ نفر از افراد داعش که در بین آنها «ابو غریب» ملقب به «ابو امنه» دیده می شود و همچنین ۹ نفر دیگر از اعضای این گروه دست پیدا کنیم. همه این افرد در بازجویی ها به عضویت خود به گروهک تروریستی داعش اعتراف کردند.

سخنگوی دادگاه عالی افزود: در نتیجه این اعترافات مشخص شد که این افرد برنامه داشتند در ماه محرم گذشته با کمربندهای انفجاری در یکی از مناطق بغداد اقدام تروریستی انجام دهند. این گروه به اجرای چند اقدام تروریستی در دیگر مناطق بغداد اعتراف کردند.