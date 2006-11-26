کلیه اصولگرایان درصدد ارائه لیست واحد هستند / ارائه لیست حامیان دولت به شورای معتمدین

محمدرضا باهنر عضو شورای معتمدین اصولگرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: اصولگرایان باید تلاش کنند به سمت وحدت بیشتری برای انتخابات گام بردارند و مشترکات خود را بیش از پیش کنند.

وی با بیان اینکه یک شورای نخبگان و ریش سفیدان ثبت شده برای انتخابات وجود ندارد، اظهار داشت: شورایی به نام معتمدین به صورت رسمی وجود ندارد بلکه فعالین اصولگرا تلاش می کنند در انتخابات شوراها به لیست واحد دست یابند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین تاکید کرد: ما در تلاشیم تا در وهله نخست به لیست واحدی برسیم و بدین طریق از ورود لیست های متعدد به عرصه انتخابات جلوگیری کنیم.

باهنر در خصوص ارائه یک فهرست واحد از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات شوراها نیز گفت: این موضوع که آنان راه را برای تعامل سایر گروههای اصولگرا با این جبهه برای انتخابات باز گذاشته اند، خوب است و اکنون کلیه اصولگرایان درصدد دستیابی به فهرست واحد هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که پیش بینی می کنید در نهایت اصولگرایان برای انتخابات شوراها چند لیست ارائه دهند، تصریح کرد: باید منتظر بمانیم و انشاءالله که خیر است.

باهنر در خصوص ارائه لیست حامیان دولت به شورای معتمدین اصولگرا و اینکه آیا این لیست های متعدد به معنای شکاف جدی در میان اصولگرایان نیست، گفت : این خبر نه قابل تایید است و نه تکذیب، بالاخره اختلافاتی وجود داشته و دارد اما هدف نهایی ما این است که به فهرست واحد برسیم.

این در حالی است که مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران از ارائه لیست حامیان دولت به شورای معتمدان اصولگرا خبر داد و گفت: با بررسی لیست های ارائه شده از سوی اصولگرایان و سایر لیست ها در نهایت لیست واحدی از اصولگرایان ارائه می ‌‏کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، چمران در خصوص انتخابات شوراها با تاکید بر این که در نهایت اصولگراها یک لیست ارائه می ‌‏دهند ، گفت: از لیست‌‏های انتخاباتی گروه‌‏ های بزرگ و عمده و خارج از این لیست‌‏ها افرادی را انتخاب کرده و در نهایت لیست واحدی از اصولگرایان ارائه می ‌‏دهیم.

این عضو شورای معتمدان اصولگرا تصریح کرد: هنوز کاری روی لیست نهایی انجام نداده ‌‏ایم و منتظر هستیم تا گروه ‌‏ها لیست‌‏ های خود را معرفی کنند تا از بین آنها بر اساس 8 اصل اصولگرایی لیست واحدی را ارائه دهیم.

چمران گفت: در صدد هستیم از مجموع لیست‌‏های ارائه شده مجموعه ‌‏ای از افراد منتخب را در قالب یک لیست معرفی کنیم.

به اعتقاد چمران، ممکن است عده‌ ‏ای از اصولگراها لیست ارائه شده را قبول نداشته باشند ولی قصد این است که مردم تکلیفشان روشن شود.

این عضو شورای معتمدان اصولگرا از ارائه لیست حامیان دولت به این شورا خبر داد و گفت: در جلسه هفته گذشته با ستاد انتخابات حامیان دولت این مجموعه شخصا لیست انتخاباتی خود را به بنده ارائه دادند.