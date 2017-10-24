عملیاتی شدن مصوبه ۲۰ ساله/میدان دام بیرجند به خارج شهر منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری بعدازظهر سه شنبه در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند اظهار کرد: خوشبختانه پس از سال ها پیگیری توانسته ایم میدان دام شهرستان بیرجند را به وضعیت مطلوبی برسانیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال است که مقرر شده محل عرضه دام از داخل شهر به خارج منتقل شود، افزود: طی شش سال گذشته در این خصوص اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال حاضر در زمینی که متعلق به اتحادیه دامداران است امکان عرضه دام فراهم شده است.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری سیستم فاضلاب کشتارگاه شهرستان نیز بهبود یافته است، گفت: امکان تمیز و تنفیذ کردن مرتب این مکان نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: طی هفته آینده به مناسبت هفته پدافند غیر عامل میدان دام جدید شهرستان با حضور استاندار و مسئولین کشوری افتتاح خواهد شد.

ناصری با بیان اینکه میدان موجود باید از عرضه دام خارج شود، عنوان کرد: فروش پراکنده دام در اطراف شهر نیز باید سامان دهی شود.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی میدان دام جدید مردم با خیال راحت می توانند دام مورد نیاز خود را به صورت بهداشتی خریداری کنند، افزود: با توجه به اینکه میدان دام جدید به کشتارگاه نزدیک است مردم می توانند با خرید دام از خدمات کشتارگاه نیز استفاده کنند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه راه اندازی میدان دام جدید به عنوان فصل نوینی در حوزه بهداشت شهرستان محسوب می شود، اظهار داشت: با عرضه دام در میدان دام جدید تعداد کشتارهای غیرمجاز در منازل نیز کم خواهد شد.

وی با اشاره به خدمت ارائه آب شرب روستایی به روستاییان و استفاده فاضلاب خام برای اشجار مثمر، عنوان کرد: باید کمیته ای تشکیل شود و در خصوص تعهدنامه الزام آوری برای اجرای سیستم دفع فاضلاب برنامه ریزی شود.

ناصری با بیان اینکه مدیریت امور بحث بهداشت روستاها بر عهده دهیاری است، گفت: با توجه به اطلاعات مرکز بهداشت و ارائه انشعابات در کمیته ای سه جانبه از سوی مرکز بهداشت، آب فاضلاب شهری و روستایی نتایج اجرای سیستم دفع فاضلاب بررسی و نتیجه آن به صورت مصوب کارگروه مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به سامان دهی پساب تصفیه خانه شهرستان بیرجند، اظهار کرد: با توجه به استفاده افراد جهت آبیاری محصولات کشاورزی که غیر اصولی و خطرناک است این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به اعزام زائران اربعین حسینی به کربلای معلی، بیان کرد: بورشورهایی از سوی مرکز بهداشت باید آماده و در خدمت زائران جهت رعایت اصول بهداشتی قرار گیرد .