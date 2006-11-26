آیت ‌الله جنتی بر رقابتی شدن انتخابات خبرگان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیتالله احمد جنتی در جمع مدیران ستادی و رؤسای دفاتر استانی شوراینگهبان در قم افزود: منطقی است که در حوزههای انتخابیه حداقل دو برابر افراد مورد نیاز کاندیدا وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه وضعیت تعداد کاندیداها در برخی حوزهها قابل قبول نیست، اظهار داشت: اگر چه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد اما تلاش زیادی انجام شده که تعداد کاندیداها در هر حوزههای انتخابیه به حد نصاب قابل قبولی برسد.
آیتالله جنتی با گلایه از حضور نیافتن برخی افراد شایسته، اصلح و اعلم در انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس خبرگان گفت: بین اصلح و صالح و اعلم و عالم تفاوت وجود دارد و ما انتظار داشتیم همه اعضای مجلس خبرگان اصلح و اعلم باشند.
وی با بیان اینکه تعدادی از افراد اصلح و اعلم در این انتخابات حضور پیدا کردهاند، خاطر نشان کرد: افراد شایسته دیگری هم بودند که متأسفانه به رغم درخواستها و دعوتها وارد عرصه انتخابات نشدند.
آیتالله جنتی با تأکید بر حفظ آبرو و حیثیت تمامی داوطلبان انتخابات در روند بررسی صلاحیتها گفت: اکثریت مردم، اهمیتی که برای آبرو و حیثیتشان قائلاند برای مال و حتی جانشان قائل نیستند لذا در این زمینه باید مراقبت جدی انجام داد.
دبیر شوراینگهبان حفظ وحدت در جامعه را ضروری برشمرد و از مسئولان و دستاندرکاران انتخابات و گروهها و افراد خواست از ایجاد اختلاف و تنش در جامعه پرهیز کنند تا مردم در شرایط آرام و سالم، انتخابکننده اصلی باشند.
وی با اشاره به اهمیت مجلس خبرگان و انتخابات 24 آذر ماه، از آحاد مردم خواست با شناخت و آگاهی کامل و احساس مسئولیت شرعی و انقلابی در پای صندوقهای رأی حاضر شوند چرا که حتی یک رأی هم میتواند در انتخابات سرنوشتساز باشد.
آیتالله جنتی با توصیه به رعایت اخلاق و تهذیب نفس به عنوان زیربنای همه مسائل گفت: هر چه میتوانید رو به کمال بروید و از رشد معنوی و گام برداشتن برای نزدیکی به خدا غفلت نکنید.
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