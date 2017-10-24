۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی:

حادثه خونین در محور اسدیه – بیرجند/ ۵ نفر جان باختند

بیرجند- جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از تصادف خونین در محور اسدیه- بیرجند خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه ۵ نفر از هم استانی های ما جان باختند.

سرهنگ حسین نیکمرد در گفتگو با مهر اظهارکرد: لحظاتی پیش برخورد شدید یک دستگاه سواری سمند و پژو پارس در کیلومتر ۳۴ محور بیرجند به اسدیه حادثه ای خونین رقم زد

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی اظهار داشت: در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده اند.

وی عنوان کرد: کشته شدگان چهار نفر از خودروی سمند و یک نفر راننده پژو پارس است.

به گفته وی خودروی سمند حامل کارکنان اداره بهداشت و درمان شهرستان اسدیه بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس و نیروهای امدادی در حال امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند، گفت: یکی از سرنشینان سواری پارس مصدوم و به بیمارستان اعزام شده است.

