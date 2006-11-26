سفر مشترک ابومازن و هنیه به کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، منابع آگاه اعلام کردند: "ابومازن" و "اسماعیل هنیه" در اولین سفر دوره ای مشترک خود از کشورهای مصر ، اردن و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدن می کنند.

دراین خبر به زمان این دیدارهیچ اشاره ای نشده است.

به گفته این منابع، پادشاهی اردن درماه آوریل به علت روابط متشنج بین حماس و امان، "اسماعیل هنیه" را به حضور نپذیرفت.

این درحالی است که درماه گذشته "محمد المدهون" رئیس دفتر سیاسی "اسماعیل هنیه" اعلام کرد: نخست وزیر فلسطین درنیمه ماه جاری( یعنی ماه گذشته میلادی) برای اولین بار درچارچوب سفری دوره ای از برخی ازکشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران دیدارخواهد کرد.

وی افزود: این سفر دوره ای قرار است به کشورهای ایران؛ سوریه، مصر، عربستان، اردن، قطر و لبنان انجام شود.

برپایه این گزارش، این اولین سفر دوره ای نخست وزیر فلسطین وابسته به جنبش حماس از زمان برعهده گرفتن قدرت در ماه مارس گذشته به شمار می رود.

همچنین "محمود الزهار" وزیرامورخارجه فلسطین نیزبه مصر سفر کرد. وی هدف از سفر خود را به قاهره مهیا کردن شرایط برای سفر "اسماعیل هنیه" اعلام کرد که بعد از مدتی یعنی بعد از وقوع حملات بی امان رژیم صهیونیستی به بیت حانون مسئولان فلسطینی اعلام کردند: سفر "هنیه" به علت این حوادث به تاخیر افتاد.