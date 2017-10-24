۱۵۰ میلیارد تومان هزینه ۴ بانده شدن جاده های منتهی به مرز عراق

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی امروز در حاشیه نهمین همایش و نمایشگاه قیر و آسفالت در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر سالانه ۲ میلیون تن قیر در کشور مصرف می‌شود که در معابر برون‌شهری و درون‌شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قیر رایگان برای احداث جاده‌ها به صورت تهاتری و پایاپای، با اعتبار سازمان برنامه و بودجه تامین و برای فعالیت های راهسازی مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با بیان اینکه در زمینه افزایش طول روسازی آسفالتی در کشور نسبت به گذشته پیشرفت مناسبی داشته‌ایم، افزود: از ۲ میلیون تن قیر مذکور در قانون بودجه امسال، رقم ۸۰۰ هزار تن در شرکت ساخت برای احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و راه‌های روستایی مصرف می‌شود که‌ اگر فقط قیمت رویه‌های آسفالتی را برای این حجم از آسفالت در نظر بگیریم؛ این رقم بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال می‌شود که فقط هزینه تولید آسفالت در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل است.

خادمی با اشاره به بررسی سالانه نحوه عملکرد رویه‌های آسفالتی جاده‌ها از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین صنعت قیر و آسفالت برای ارتقای کیفیت و کمیت این محصول و کاهش مصرف قیر در احجام بزرگ تأکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در زمینه تعریض و بهسازی جاده های منتهی به مرزهای ۴ گانه ایران و عراق برای خدمت رسانی به زائران اربعین، گفت: در مسیر کرمانشاه - سرپل ذهاب - خسروی حدود ۶۰ کیلومتر بزرگراه در حال تکمیل است که ۴۰ کیلومتر آن، تا چند روز آینده رسماً افتتاح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: محور ایلام - مهران نیز که پرترددترین مرز ایران و عراق برای سفر به عالیات و عتبات است، جاده فعلی کاملاً بهسازی شد همچنین چهارخطه شدن این محور در دستور کار قرار گرفت و بخش اعظم آن اجرا شده است که مردم و زائران می‌توانند، نسبت به سال‌های قبل بسیار راحت‌تر از این جاده استفاده کرده و به مرز برسند.

به گفته خادمی، چهاربانده کردن محور ارتباطی اهواز - سوسنگرد - چزابه در دستور کار شرکت ساخت و توسعه قرار گرفته و بهسازی جاده فعلی انجام شده که به کاهش مشکل زائران در مراسم اربعین امسال منجر خواهد شد؛ ضمن اینکه محور شلمچه نیز چهار بانده شده و زائران می‌توانند از آن محور، تردد ایمن داشته باشند.

وی با اشاره به فراهم شدن شرایط امکان پارک خودروی شخصی زائران در پارکینگ هایی که امسال تعبیه شده، گفت: برای بهسازی مسیرها و چهار خطه کردن محورهای منتهی به مرزهای غربی کشور و مسیرهای عتبات عالیات در سال ۹۵ و نیمه دوم ۹۶، تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه کردیم و کار ادامه دارد.