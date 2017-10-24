حضور ۲۹ میلیون جوان و نوجوانان در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ حسین رمضانی در حاشیه دیدار دانش آموزان از تجهیزات پلیس فتابا اشاره به اینکه حفاظت و صیانت از قشر جوان در فضای مجازی بر عهده دستگاههای مسئول ازجمله آموزشوپرورش، پلیس، صداوسیما ،وزارت ارتباطات، ارشاد است افزود :در حال حاضر کشورهای پیشرفته دنیا برای جرائمی علیه کودکان هزینههای سنگینی را پرداخت میکنند، تأکید کرد: در فضای مجازی اگر کودکان و نوجوانان مورد آسیب قرار گیرند،خسارتهای مادی و معنوی زیادی را متحمل میشوند ؛ بنابراین ما هم باید در کشورمان با توجه به این آسیب در کشورهای پیشرفته برنامهریزی جدی برای صیانت و حفاظت از کودکان در فضای آنلاین در دستور کار قرار دهیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد:پلیس فتا در این راستا با استفاده از تجارب داخلی و بینالمللی خود برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین برنامه اساسی دارد که نیاز به حمایت دستگاههای مسئول دارد.
وی تأکید کرد:فضای مجازی هم فرصتهایی ایجاد کرده است و هم تهدیدهایی دارد اما تهدیدهای آن بسیار زیاد است.شهروندان نباید اطلاعات شخصی خود را درگوشی تلفن همراه یا تبلت ذخیره کنند که در صورت از دست رفتن اطلاعات، دیگر نمیتوان هزینههای اجتماعی و فردی آن را جبران کرد.
سرهنگ رمضانی افزود: پلیس فتا به دنبال ایجاد فضایی امن برای کاربران قانونمدار در فضای مجازی است و مانند شرایط واقعی در فضاهای مجازی گشت میزند و هر جا که با موارد جرمی برخورد کند به مراجع قضایی گزارش میکند و با دستور قضایی برخورد صورت خواهد گرفت.
وی گفت: پلیس فتا هرگز به دنبال حضور و دسترسی به حریم خصوصی شهروندان نیست و وظایف آن طبق قانون مشخصشده و فقط به دنبال شناسایی موارد جرم و برخورد با مجرمان است که این هم طبق قانون صورت میگیرد.
معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل فرهنگ دینی و دیانت مردم برخی موارد جرم در فضاهای مجازی در کشور ما وجود ندارد اما این موارد که حتی کودکان را نیز هدفگذاری کرده است بهشدت در کشورهای خارجی و بهاصطلاح پیشرفته دیده میشود.
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