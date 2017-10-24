اردوغان: هرکس از غرب اطاعت کرد، آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی در همایش اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور تصریح کرد: هرکس از غرب اطاعت کرد، آسیب دیده است.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: متحد ما، آمریکا در سوریه با «پ ی د» (یگان های مدافع خلق) و «وای پی جی» و «پ ک ک» عملیات مشترک انجام می‌ دهد. این همکاری اثبات شده است. ۳ هزار و ۵۰۰ کامیون، اسلحه و مهمات آمریکا را به دست این گروه‌ها در منطقه می رسانند. می‌ دانیم که این مهمات به کجا می‌ رود. در قبال هیچگونه تهدیدی علیه کشورمان سکوت نخواهیم کرد. همانطور که پیشتر نیز گفتیم یک شب ناگهان حمله خواهیم کرد.

رجب طیب اردوغان در ادامه افزود: پلیس آلمان از تروریست‌ ها حمایت می‌ کند. تروریست‌ ها در فرانسه راهپیمایی دارند. پلیس این کشور نیز تماشاگر است.