علیرضا صالحی امیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک راننده خودرو نجات، سه امدادگر و یک نفر راننده آمبولانس در پایگاه امداد و نجات گردنه اسدآباد مستقر هستند.

وی افزود: براساس قول پیمانکار تا چندروز آینده امور عمرانی ساختمان پایگاه امداد گردنه اسدآباد به پایان می رسد اما تجهیزات گرمایشی تا دوماه آینده به این پایگاه خواهند رسید.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اسدآباد بااشاره به بدهی۲۵۰۰ میلیون ریالی به پیمانکار پایگاه امداد و نجات گفت: منتظر تخصیص بودجه از سوی هلال احمر کشور هستیم.

وی درباره نگهداری مجروحین و بیماران در پایگاه های امداد و نجات شهرستان گفت: طبق دستورالعمل هلال احمر امکان نگهداری بیماران در پایگاه امداد میسر نیست ولی در مواقع اورژانسی این پایگاه توانایی نگهداری ۶۰ مجروح و بیمار اورژانسی را دارد.

صالحی امیر تاکید کرد: دو دستگاه آمبولانس و یک خوردرو امداد و نجات در پایگاه گردنه و یک دستگاه آمبولانس در پایگاه امداد روستای بهراز در ایام اربعین و زمستان آماده خدمات رسانی به درراه ماندگان هستند.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادگر در ایام اربعین آماده باش هستند، عنوان کرد: تمام نیروهای امدادگر و نجاتگر شهرستان داوطلب بوده و حق الزحمه پرداختی به این افراد بسیار ناچیز است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اسدآباد عنوان کرد: درخواستی که از زائران اربعین داریم در هنگام رفت از موکب های داخل شهر استفاده کرده و با دورزدن در گردنه اسدآباد برای استفاده از موکب برپا شده در این مکان، به بروز تصادفات دامن نزنند.

وی تاکید کرد: راهداری، اورژانس و مخابرات در کنار هلال احمر، همراه و یاور این نهاد در خدمت رسانی مفید در این ایام هستند.