السیسی: مصر و فرانسه هر دو از تروریسم رنج کشیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست خبری با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود گفت: دیدار امروز با ماکرون نقطه عطفی در تقویت همکاری و مشارکت میان دو کشور محسوب می شود. مصر بر هماهنگی و مشاوره با پاریس برای پیگیری آنچه درباره آن توافق شده است و عملی کردن آن تاکید دارد.

وی افزود: ما راههای مبارزه با تروریسم را بررسی کردیم و اینکه چه اقدامی برای مقابله با قصور و کوتاهی صورت گرفته انجام دهیم را مورد تبادل نظر قرار دادیم. ما راههای مبارزه با تروریسم به ویژه پس از آنکه مصر و فرانسه از شراره های رنج بردند، بررسی کردیم و تروریسم به تهدیدی برای امنیت خاورمیانه و قاره اروپا تبدیل شده است و چالش بزرگی در مسیر تلاش های توسعه محسوب می شود.

السیسی گفت: بر ضرورت افزایش تلاش های بین المللی برای حل کوتاهی های صورت گرفته در مقابله با تروریسم بررسی کردیم. تحولات لیبی و تحقق ثبات در آن به ویژه با توجه به اهمیتی که برای دو کشور دارد و تاثیری که بر امنیت مصر و فرانسه و منطقه دریای مدیترانه دارد، را مورد رایزنی قرار دادیم.

رئیس جمهور مصر بیان کرد: ما در مصر بر حقوق بشر اصرار داریم. اراده سیاسی و ملت مصر دیکتاتوری و عدم احترام به حقوق بشر را نمی پذیرد. من مسئول ۱۰۵ میلیون مصری در این شرایط بحرانی و تفکر افراطی که همزیستی با دیگران در صلح را قبول ندارد، هستم. ما شکنجه نمی کنیم.

وی افزود: ما در منطقه ای بحرانی به سر می بریم.