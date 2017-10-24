۳ آبان ۱۳۹۶، ۰:۰۷

در آذرماه برگزار می شود؛

دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران با رویکرد اجتماعی فرهنگی

دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران با شعار «غذای سالم، شهروند سالم، شهر سالم» با رویکرد اجتماعی فرهنگی از بیست و پنجم آذرماه به مدت ده روز در بوستان گفتگو برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و پنجمین نشست شورای معاونین امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه، به ریاست مجتبی عبدالهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سالن کنفرانس ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست مجتبی عبدالهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به نیاز شهروندان به تغذیه سالم اظهار داشت: مردم باید برای تامین سلامت خود به غذاهای سالم و خوراکی های طبیعی روی آورند که این امر مستلزم اصلاح سبک زندگی است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص محصولات ارگانیک و آگاهی‌بخشی راجع به اثرات و تبعات بهرمندی از این چنین محصولاتی در سلامت خانواده و جامعه ضروری به نظر می رسد.

عبدالهی تاکید کرد: برای ما مهم است که با برگزاری چنین نمایشگاه هایی کاری کنیم که خانواده ها به محصولات ارگانیک برای حفظ سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها توجه کنند. باید دغدغه استفاده از محصولات ارگانیک در مردم نهادینه شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین در بخش دیگر سخنان خود خواستار همکاری مناطق و محلات در برگزاری باشکوه مراسم راه پیمایی 13 آبان و برپایی انتخابات شهردار مدرسه  شد.

ارائه خدمات آموزشی، سلامت و فرهنگی به شهروندان در نمایشگاه ارگانیک

در این نشست عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از برگزاری دهمین جشنواره هفته ارگانیک خبر داد و گفت: در راستای اجرای مصوبه 262 شورای اسلامی شهر تهران و تحقق اهداف مدیریت شهری، نمایشگاه محصولات طبیعی (ارگانیک) به منظور ترویج و آشنایی مصرف کنندگان و مشتریان با محصولات طبیعی و همچنین جذب و تشویق عرضه کنندگان این نوع از محصولات به صورت سالانه برگزار می شود.

وی افزود: سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار با مشارکت انجمن ارگانیک ایران دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران را از 25 آذر الی 4 دی ماه به مدت 10 روز در محل مجتمع نمایشگاهی شهر واقع در بوستان گفتگو برگزار می کند.

به گفته رحیمی، این جشنواره علاوه بر حمایت از فعالان عرصه محصولات طبیعی و ارگانیک به منزله یک رسانه پویا فرصتی برای آگاهی شهروندان و فرهنگ سازی ایمنی غذا فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، بسترسازی درحوزه سلامت و امنیت غذایی ذیل محور سبک زندگی، آموزش و ترویج الگوی خرید و مصرف و اصلاح سبک زندگی، حمایت از فعالان عرصه محصولات طبیعی و ارگانیک و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ایمنی غذا را اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد.

وی مخاطبان این جشنواره را شامل عموم شهروندان بویژه مادران، کودکان و سالمندان عنوان کرد و با اشاره به شعار جشنواره با عنوان «غذای سالم، شهروند سالم، شهر سالم» افزود: این جشنواره بنا دارد در راستای  هم افزایی در جهت ارتقای بهداشت و سلامت خانواده، ترویج شیوه زندگی سالم با همکاری موسسات و نهادهای ذیربط و بکارگیری ظرفیت ها با توجه به رویکرد محله محوری گام بردارد.

رحیمی، با اعلام برنامه های و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی این جشنواره گفت: تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد غرف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی وتهیه هدایا و جوایز، حضور مبلغ روحانی و برگزاری اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا و تهیه و چاپ کتابچه آموزشی  وکارگاه  آموزش میوه آرایی از جمله اقدامات اجرایی سازمان مدیریت میادین به شمار می رود.

وی ادامه داد: همچنین اداره کل آموزش های شهروندی با همکاری مناطق ضمن ارایه خدمات آموزشی و رفتاری به خانواده ها در خصوص تغذیه سالم، تور بازدید از نمایشگاه با مشارکت سرای محلات -خانه های آموزش شهروندی راه اندازی می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از برپایی ایستگاه سلامت در دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران خبر داد و افزود:  به همت اداره کل سلامت شهرداری تهران، غربالگری فشار و قند خون، مشاوره روان شناسی و مشاوره تغذیه برای شهروندان مراجعه کننده به نمایشگاه اجرا می شود.

به گفته رحیمی، برپایی جشن و سامانه نشاط شبانه به خصوص در شب یلدا، برپایی خانه اسباب بازی و آموزش مبانی الگوی مصرف به کودکان، اطلاع رسانی جشنواره در فضای محیطی و فضای مجازی جهت دعوت و بازدید همکاران و شهروندان منطقه از نمایشگاه و استفاده از کارگاه های آموزشی و همچنین تهیه و توزیع بسته فرهنگی مناسب با موضوعات زیست شهری از دیگر برنامه های اجتماعی و فرهنگی دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران به شمار می رود.

وی از برپایی کارگاه قصه گویی دکتر رحماندوست در این جشنواره خبر داد و گفت: اجرای زنده برنامه های شاد با حضور هنرمندان از جمله قصه های آقای دکتر مصطفی رحماندوست طی سالهای گذشته با استقبال بازدیدکنندگان روبرو شد و ماحصل اجرای این برنامه نشان داد که هنر می تواند در خدمت آموزش ها از جمله آموزش های شهروندی قرار گیرد.

در ادامه این نشست اسماعیل عربلو معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 شهرداری تهران گزارشی از فعالیت های حوزه اجتماعی و فرهنگی این منطقه ارائه داد و محمد روشنی مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران نیز با اعلام برگزاری انتخابات شهردار مدرسه خواهان همکاری مناطق 22گانه در این زمینه شد.

