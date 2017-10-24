دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران با رویکرد اجتماعی فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و پنجمین نشست شورای معاونین امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه، به ریاست مجتبی عبدالهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سالن کنفرانس ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست مجتبی عبدالهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به نیاز شهروندان به تغذیه سالم اظهار داشت: مردم باید برای تامین سلامت خود به غذاهای سالم و خوراکی های طبیعی روی آورند که این امر مستلزم اصلاح سبک زندگی است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص محصولات ارگانیک و آگاهی‌بخشی راجع به اثرات و تبعات بهرمندی از این چنین محصولاتی در سلامت خانواده و جامعه ضروری به نظر می رسد.

عبدالهی تاکید کرد: برای ما مهم است که با برگزاری چنین نمایشگاه هایی کاری کنیم که خانواده ها به محصولات ارگانیک برای حفظ سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها توجه کنند. باید دغدغه استفاده از محصولات ارگانیک در مردم نهادینه شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین در بخش دیگر سخنان خود خواستار همکاری مناطق و محلات در برگزاری باشکوه مراسم راه پیمایی 13 آبان و برپایی انتخابات شهردار مدرسه شد.

ارائه خدمات آموزشی، سلامت و فرهنگی به شهروندان در نمایشگاه ارگانیک

در این نشست عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از برگزاری دهمین جشنواره هفته ارگانیک خبر داد و گفت: در راستای اجرای مصوبه 262 شورای اسلامی شهر تهران و تحقق اهداف مدیریت شهری، نمایشگاه محصولات طبیعی (ارگانیک) به منظور ترویج و آشنایی مصرف کنندگان و مشتریان با محصولات طبیعی و همچنین جذب و تشویق عرضه کنندگان این نوع از محصولات به صورت سالانه برگزار می شود.

وی افزود: سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار با مشارکت انجمن ارگانیک ایران دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران را از 25 آذر الی 4 دی ماه به مدت 10 روز در محل مجتمع نمایشگاهی شهر واقع در بوستان گفتگو برگزار می کند.

به گفته رحیمی، این جشنواره علاوه بر حمایت از فعالان عرصه محصولات طبیعی و ارگانیک به منزله یک رسانه پویا فرصتی برای آگاهی شهروندان و فرهنگ سازی ایمنی غذا فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، بسترسازی درحوزه سلامت و امنیت غذایی ذیل محور سبک زندگی، آموزش و ترویج الگوی خرید و مصرف و اصلاح سبک زندگی، حمایت از فعالان عرصه محصولات طبیعی و ارگانیک و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ایمنی غذا را اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد.

وی مخاطبان این جشنواره را شامل عموم شهروندان بویژه مادران، کودکان و سالمندان عنوان کرد و با اشاره به شعار جشنواره با عنوان «غذای سالم، شهروند سالم، شهر سالم» افزود: این جشنواره بنا دارد در راستای هم افزایی در جهت ارتقای بهداشت و سلامت خانواده، ترویج شیوه زندگی سالم با همکاری موسسات و نهادهای ذیربط و بکارگیری ظرفیت ها با توجه به رویکرد محله محوری گام بردارد.

رحیمی، با اعلام برنامه های و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی این جشنواره گفت: تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد غرف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی وتهیه هدایا و جوایز، حضور مبلغ روحانی و برگزاری اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا و تهیه و چاپ کتابچه آموزشی وکارگاه آموزش میوه آرایی از جمله اقدامات اجرایی سازمان مدیریت میادین به شمار می رود.

وی ادامه داد: همچنین اداره کل آموزش های شهروندی با همکاری مناطق ضمن ارایه خدمات آموزشی و رفتاری به خانواده ها در خصوص تغذیه سالم، تور بازدید از نمایشگاه با مشارکت سرای محلات -خانه های آموزش شهروندی راه اندازی می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از برپایی ایستگاه سلامت در دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران خبر داد و افزود: به همت اداره کل سلامت شهرداری تهران، غربالگری فشار و قند خون، مشاوره روان شناسی و مشاوره تغذیه برای شهروندان مراجعه کننده به نمایشگاه اجرا می شود.

به گفته رحیمی، برپایی جشن و سامانه نشاط شبانه به خصوص در شب یلدا، برپایی خانه اسباب بازی و آموزش مبانی الگوی مصرف به کودکان، اطلاع رسانی جشنواره در فضای محیطی و فضای مجازی جهت دعوت و بازدید همکاران و شهروندان منطقه از نمایشگاه و استفاده از کارگاه های آموزشی و همچنین تهیه و توزیع بسته فرهنگی مناسب با موضوعات زیست شهری از دیگر برنامه های اجتماعی و فرهنگی دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران به شمار می رود.

وی از برپایی کارگاه قصه گویی دکتر رحماندوست در این جشنواره خبر داد و گفت: اجرای زنده برنامه های شاد با حضور هنرمندان از جمله قصه های آقای دکتر مصطفی رحماندوست طی سالهای گذشته با استقبال بازدیدکنندگان روبرو شد و ماحصل اجرای این برنامه نشان داد که هنر می تواند در خدمت آموزش ها از جمله آموزش های شهروندی قرار گیرد.

در ادامه این نشست اسماعیل عربلو معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 شهرداری تهران گزارشی از فعالیت های حوزه اجتماعی و فرهنگی این منطقه ارائه داد و محمد روشنی مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران نیز با اعلام برگزاری انتخابات شهردار مدرسه خواهان همکاری مناطق 22گانه در این زمینه شد.