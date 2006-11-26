جلال طالبانی فردا در تهران است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه،"هیوا عثمان" سخنگوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق امروز اعلام کرد : "طالبانی" فردا به تهران سفر می کند.

سفر رئیس جمهوری عراق درحالی به تهران انجام می شود، که قرار بود شنبه گذشته صورت گیرد، اما به علت بسته بودن فرودگاه بغداد در پی برقراری مقرارت منع آمد و شد در این شهر به تعویق افتاد.

"هیوا عثمان" به خبرگزاری فرانسه گفت : رئیس جمهوری عراق درنظر دارد فردا دوشنبه به ایران سفرکند و این سفرچند روز به طول می انجامد.

"طالبانی" عصرجمعه اعلام کرد:" به علت بسته بودن فرودگاه بغداد به تهران سفر نمی کنم و سفرم را تا زمان لغو مقررات منع آمد و شد به تعویق می اندازم".

عصر پنجشنبه 2 آذر درپی وقوع حملات تروریستی هولناک در شهرک صدر در شرق بغداد، تدابیر منع آمد و شد برقرارشد.

دراین حملات بیش از 200 تن کشته و همچنین بیش از 250 تن دیگر نیززخمی شدند.

انتظار می رود "طالبانی" درسفر خود به تهران با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران درباره اوضاع عراق و منطقه و همچنین روابط دوجانبه بین تهران وبغداد گفتگو کند.

براساس بیانیه صادره از دفتر"طالبانی" ، وی ماه جولای گذشته از طرف همتای ایرانی خود برای سفر به تهران دعوت شد.