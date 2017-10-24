به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور که در بجنورد انجام شد بابیان این‌که مسئله آسیب‌های اجتماعی را با جدیت پیگیری می‌کنیم، از حاشیه‌نشینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در استان یادکرد.

صالحی با اشاره به اینکه باور ما این است که با تقویت و توسعه روستاها، بخش زیادی از مشکلات شهرها ازجمله پدیده حاشیه‌نشینی و تبعات ناخواسته آن کاهش می‌یابد، اظهار کرد: به همین منظور طرح‌هایی نظیر توسعه مشاغل ارزان‌قیمت و روستاهای سبز و بدون بیکار را تعریف و اجرایی کرده‌ایم تا از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها جلوگیری شود.

وی با اشاره به برنامه‌های این استان برای کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی گفت: پیگیری طرح‌های توسعه روستایی به‌منظور کاهش حاشیه‌نشینی در شهرها، طراحی و اجرای برنامه‌های پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای در این راستا بوده است.

وی با اشاره به دیگر برنامه مدون استان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به راه‌اندازی بوستان‌های ویژه بانوان در مراکز شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: برای تحکیم بنیان خانواده اعلام کردیم که این بوستان‌ها در ایام تعطیل به بوستان خانواده تبدیل شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین گسترش برنامه‌های پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای در مناطق روستایی و شهری استان را از دیگر طرح‌های اجرایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی برشمرد و بر هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی حاکمیتی و مردمی به این منظور تأکید کرد.

شورای آسیب‌های اجتماعی در خراسان شمالی تشکیل شود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در این دیدار با قدردانی از نگاه فرهنگی استاندار خراسان شمالی به مسائل اجتماعی گفت: با توجه به حساسیت‌های خاص رهبر معظم انقلاب و قوای سه‌گانه درباره موضوع آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور تشکیل‌شده که راه‌اندازی شوراهای استانی ذیل آن ضرورت دارد.

حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی از استاندار خراسان شمالی خواست، برای فعال شدن شورای اجتماعی در این استان تدابیر لازم را اتخاذ کند و آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی را برای پیگیری برنامه‌ها و حمایت از اجرای مصوبات آن اعلام کرد.

وی استفاده از ظرفیت روحانیون و هیئت‌های مذهبی برای گسترش این برنامه‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: ازنظر ما هرگونه هزینه کردن در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی به‌منزله سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.‌