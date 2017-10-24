به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر امروز با حضور در استان البرز در مراسم افتتاح پروژه‌های ورزشی استان شرکت خواهد کرد.

استخر شهرستان فردیس با متراژ یک هزار و ۸۳۶ مترمربع، زمین فوتبال چمن مصنوعی نابینایان انقلاب شهرستان کرج با متراژ هزار مترمربع و اعتباری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون ریال، سالن ورزشی شهرستان فردیس با متراژ هزار و ۵۰۰ متر از محل اعتبارات ملی، سالن دنگیزک شهرستان نظرآباد با متراژ هزار و ۱۵۰ مترمربع از محل اعتبارات استانی، زمین چمن مصنوعی «کلاک» در شهرستان کرج با متراژ هزار مترمربع از محل اعتبارات ملی، و زمین فوتبال چمن مصنوعی شهرستان فردیس با متراژ هزار مترمربع از محل اعتبارات ملی جزو پروژه‌های است که امروز با حضور مسعودی فر به بهره‌برداری می‌رسد.