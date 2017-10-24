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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

با حضور وزیر ورزش؛

پروژه‌های ورزشی استان البرز بهره‌برداری می‌شود

پروژه‌های ورزشی استان البرز بهره‌برداری می‌شود

کرج – پروژه‌های ورزشی استان البرز با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر امروز با حضور در استان البرز در مراسم افتتاح پروژه‌های ورزشی استان شرکت خواهد کرد.

استخر شهرستان فردیس با متراژ یک هزار و ۸۳۶ مترمربع، زمین فوتبال چمن مصنوعی نابینایان انقلاب شهرستان کرج با متراژ هزار مترمربع و اعتباری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون ریال، سالن ورزشی شهرستان فردیس با متراژ هزار و ۵۰۰ متر از محل اعتبارات ملی، سالن دنگیزک شهرستان نظرآباد با متراژ هزار و ۱۵۰ مترمربع از محل اعتبارات استانی، زمین چمن مصنوعی «کلاک» در شهرستان کرج با متراژ هزار مترمربع از محل اعتبارات ملی، و زمین فوتبال چمن مصنوعی شهرستان فردیس با متراژ هزار مترمربع از محل اعتبارات ملی جزو پروژه‌های است که امروز با حضور مسعودی فر به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 4123943

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