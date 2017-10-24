به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با «نیکوس کوتزیاس» (Nikos Kotzias) همتای یونانی خود در آنکارا در نشست مطبوعاتی مشترکی با وی شرکت کرد.

وزیر خارجه ترکیه در اظهاراتی خطاب به همتای یونانی خود تصریح کرد: ۹۹۵ نفر از عوامل کودتای نافرجام (۱۵ جولای سال ۲۰۱۶) از یونان تقاضای پناهندگی کرده اند و ما نمی‌خواهیم این کشور پایگاه کودتاگران باشد.

«مولود چاوش اوغلو» با بیان اینکه ۸ نفر از سربازان وابسته به جریان فتح الله گولن (موسوم به جنبش «فتو») پس از کودتا به یونان گریختند، گفت: متأسفانه یونان این افراد را به ما بازنگرداند و این موضوع ما را به صورت جدی ناراحت کرده است.

«نیکوس کوتزیاس» وزیر خارجه یونان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت: یونان از عضویت دائم آنکارا در اتحادیه اروپا حمایت کرده، باور داریم که ما بیشترین سود را از این عضویت خواهیم داشت.