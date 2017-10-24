کورکر: رهبران دنیا می دانند حرف های ترامپ نادرست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «باب کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در پاسخ به حملات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که من فکر می کنم رهبران جهان کاملا آگاه هستند که بسیاری از آنچه که ترامپ می گوید نادرست است.

کورکر گفت: ترامپ با حقیقت در بسیاری از مسائل مشکل دارد. من نمی دانم چرا او خود را تا این سطح پایین می آورد و کشورمان را اینگونه تضعیف می ‌کند. مایه تأسف است که کشور ما خودش را در چنین وضعیتی می‌بیند.

وی افزود: ما افراد جوانی داریم که برای اولین بار شاهد این هستند که یک رئیس‌جمهور بی وقفه حرف‌های کاملاً نادرستی به زبان می‌آورد و مسائل را به شیوه خود شخصی می ‌کند و این برای یک ملت، بسیار غم‌انگیز است.

کورکر ضمن نادرست خواندن مسائلی که ترامپ در توئیتر خود درباره وی مطرح کرده است، عنوان کرد: درخصوص توافق هسته‌ای ایران، همه از نقشی که من ایفا کردم آگاهی دارند.

گفتنی است که ترامپ امروز در چند توئیت گفت: باب کورکر که به اوباما برای عقد توافق هسته‌ ای بَد با ایران کمک کرد و نتوانست در «تنسی» به نازل ترین سِمت نیز انتخاب شود، حالا دارد با (سیاست دولت برای) کاهش مالیات مبارزه می‌کند.

وی ادامه داد: کورکر بعد از اینکه من از تأئید او خودداری کردم، از شرکت در رقابت انتخاباتی در ایالت تنسی کنار کشید و حالا نگاهش به هر چیزی که از طرف برسد، منفی است. نگاهی به سوابقش بیندازید!