"ازدواج به سبک ایرانی" در کنار اهرام مصر!

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره امسال علاوه بر "ازدواج به سبک ایرانی" در بخش اطلاعات، میزبان چند فیلم دیگر از سینمای ایران خواهد بود که از آن جمله می‌توان به "جایی در دوردست" خسرو معصومی در بخش مسابقه، "گرگ و میش" قاسم جعفری در بخش خارج از مسابقه و "مرد گاریچی" رامین بحرانی در بخش جشنواره جشنواره‌ها اشاره کرد.



سی‌امین دوره جشنواره فیلم قاهره از دو روز دیگر (28 نوامبر) در پایتخت مصر آغاز می‌شود و تا هشتم دسامبر (جمعه 17 آذر) ادامه خواهد یافت. "ازدواج به سبک ایرانی" پیش از این در جشنواره فیلم‌های ایرانی شیکاگو (مرکز جین سیسکل)، امارات، بحرین و قطر هم به نمایش درآمده و نسخه‌های دی وی دی آن در منطقه خاورمیانه عرضه می‌شود. نمایش فیلم در جشنواره قاهره هم با زیرنویس عربی و انگلیسی خواهد بود.

کد مطلب 412398