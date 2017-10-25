استاندار تهران به مقام شامخ شهدای پیشوا ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح چهارشنبه در دومین سفر خود به شهرستان های استان تهران وارد پیشوا شد و پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی در میدان بعثت، از سوی مسئولان پیشوا، به گلزار شهدای این شهرستان در امام زاده جعفر(ع) رفت.

استاندار تهران در این مراسم که با دومین سفر شهرستانی وی همراه بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا گفت: امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون فداکاری های شهدای هشت سال دفاع مقدس و نیز شهدای مدافع حرم است.

بازدید از انتخابات شورای دانش آموزی در یکی از مداری شهرستان پیشوا، برنامه بعدی استاندار تهران است.

مقیمی سپس با حضور در فرمانداری پیشوا، در جلسه کارگروه اول در حوزه های اقتصاد، اشتغال، سرمایه گذاری، درآمد، آموزش و پژوهش شرکت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دیدار با نخبگان و نیز مردم پیشوا از دیگر برنامه های دومین سفر شهرستانی استاندار تهران است.

به گفته محمد کرم محمدی، فرماندار پیشوا، در این سفر، ۲۰ تن از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران و روسای سازمان ها، مقیمی را همراهی می کنند.

پیش از این، استاندار تهران در سفر به شهرستان بهارستان، مشکلات این شهرستان راپیگیری و تصمیماتی برای حل آن ها اتخاذ کرده بود.