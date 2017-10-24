شهرداران گلستان به سمت خودکفایی و خودگردانی حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی، در جلسه معارفه چهار شهردار جدید استان، اظهار کرد: اگرچه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کمک های شایانی به شهرداری ها می کنند اما شهرداران باید جذب سرمایه گذاران را در اولویت خود قرار دهند تا هم عمران و آبادانی در شهر صورت بگیرد و هم منافع مشترکی به شهر و سرمایه گذار تعلق گیرد.

وی افزود: همان گونه که مردم به شورا و شورا به شهرداران اعتماد کرده اند و اداره شهر را بر عهده شما سپرده اند، امیدواریم شما هم رضایت مردم را جلب نمایید.

وی یادآور شد: کار در شهرداری ها قدری سخت است اما جذابیت ها و لذت خاص خود را دارد و می توانید با مردم تعامل بیشتری داشته باشید.

استاندار گلستان با بیان این که باید جلسه با شهرداران هر سه ماه یک بار برقرار شود، خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که با همت شما فضای متفاوتی را در شهر شاهد باشیم و در این جلسات در زمینه تحقق بودجه و درآمدها، سلامت کاری، زیر ساخت ها و مباحث عمرانی، مسائل و امور شهروندی و المان های شهری ارزیابی و تبادل نظر صورت گیرد.

مناف هاشمی گفت: شهرداری ها نباید به مردم فشار بیاورید چون مردم به لحاظ درآمدی خیلی قوی نیستند و باید از ظرفیت های سرمایه گذاری در راستای افزایش درآمدها و عمران شهری بهره گیرند.

وی یادآور شد: سلامت کاری در حوزه مدیریت شهری بسیار مهم است و نیاز است نظارت بالایی در این حوزه صورت گیرد.

لازم به ذکر است در این جلسه، حکم خسروی به عنوان شهردار فاضل آباد، سعیدی به عنوان شهردار آزادشهر، جعفری به عنوان شهردار نوده خاندوز و غیجی به عنوان شهردار مزرعه کتول از سوی استاندار گلستان به آنان اعطا شد.