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۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۰۷

به مناسبت ۷۲مین سالگرد تأسیس سازمان ملل؛

اردوغان از بی‌عدالتی در ترکیب اعضای دائمی شورای امنیت انتقاد کرد

اردوغان از بی‌عدالتی در ترکیب اعضای دائمی شورای امنیت انتقاد کرد

اردوغان در پیامی به مناسبت ۷۲مین سالگرد تأسیس سازمان ملل گفت: تا زمانی که بی‌عدالتی در ترکیب اعضای دائمی شورای امنیت وجود دارد، صلح جهانی برقرار نشده و اصلاحات در سازمان ملل انجام نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در پیامی به مناسبت ۷۲مین سالگرد تاسیس سازمان ملل اعلام کرد: هیچ بهانه‌ای برای تسلیح گروه های تروریستی و مشروعیت بخشیدن به آنان قابل قبول نیست.

اردوغان تأکید کرد: افزایش همبستگی و همکاری به ویژه در چارچوب اقدامات سازمان ملل علیه تروریسم ضروری است.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه این پیام آورده است: تا زمانی که بی‌عدالتی در ترکیب اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد، نه صلح جهانی برقرار خواهد شد و نه اصلاحات به معنای واقعی در سازمان ملل انجام می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه به حمایت خود از اصلاح ساختار سازمان ملل متحد برای هر چه دموکراتیک‎ تر، شفاف تر، موثرتر و پاسخگوتر ساختن آن ادامه خواهد داد.

کد مطلب 4123989

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    نظرات

    • اردوغان US ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
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      تو هم خودت کارت تمومه هم کشورت . تو پدر خونده داعش بودی،یادت رفته . فعلا غرب تورو داده به روسها . بیچاره مردم ترکیه که فکر میکردن درحال پیشرفت هستند . روزگار سختی در انتظارتونه

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