به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در پیامی به مناسبت ۷۲مین سالگرد تاسیس سازمان ملل اعلام کرد: هیچ بهانه‌ای برای تسلیح گروه های تروریستی و مشروعیت بخشیدن به آنان قابل قبول نیست.

اردوغان تأکید کرد: افزایش همبستگی و همکاری به ویژه در چارچوب اقدامات سازمان ملل علیه تروریسم ضروری است.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه این پیام آورده است: تا زمانی که بی‌عدالتی در ترکیب اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد، نه صلح جهانی برقرار خواهد شد و نه اصلاحات به معنای واقعی در سازمان ملل انجام می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه به حمایت خود از اصلاح ساختار سازمان ملل متحد برای هر چه دموکراتیک‎ تر، شفاف تر، موثرتر و پاسخگوتر ساختن آن ادامه خواهد داد.