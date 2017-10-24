به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در پیامی به مناسبت ۷۲مین سالگرد تاسیس سازمان ملل اعلام کرد: هیچ بهانهای برای تسلیح گروه های تروریستی و مشروعیت بخشیدن به آنان قابل قبول نیست.
اردوغان تأکید کرد: افزایش همبستگی و همکاری به ویژه در چارچوب اقدامات سازمان ملل علیه تروریسم ضروری است.
رئیس جمهور ترکیه در ادامه این پیام آورده است: تا زمانی که بیعدالتی در ترکیب اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد، نه صلح جهانی برقرار خواهد شد و نه اصلاحات به معنای واقعی در سازمان ملل انجام میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه به حمایت خود از اصلاح ساختار سازمان ملل متحد برای هر چه دموکراتیک تر، شفاف تر، موثرتر و پاسخگوتر ساختن آن ادامه خواهد داد.
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