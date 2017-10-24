داوران سنندجی در لیگ های فوتبال و فوتسال کشور قضاوت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داوران کردستانی با حکم کمیته داوران فدراسیون فوتبال لیگ های فوتبال و فوتسال کشور را قضاوت می کنند.

در لیگ برتر فوتسال عرفان زندی وقت نگه دار بازی میان تیم های مقاومت البرز و لبنیات ارژن فارس است که روز پنج شنبه چهارم آبان ماه در سالن انقلاب کرج برگزار خواهد شد.

در مسابقات لیگ قهرمانی فوتبال نونهالان کشور تیم داوری کردستان متشکل از میلاد کهزادی، سالار استاد رحمانی و پژمان سیف پناهی شهرآورد تبریز میان تیم های دبیری و گسترش فولاد را در روز جمعه پنجم آبان ماه که در ورزشگاه مرزداران تبریز برگزار می شود را قضاوت می کنند.

در مهمترین دیدار جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور یادواره آزاد سازی خرمشهر شاهو اصلانی به عنوان داور وسط و هیوا بهمنی کمک داور دوم بازی میان تیم های صنعت نفت آبادان و داماش گیلان از سوی کمیته داوران فدراسیون انتخاب شده اند.

این بازی ساعت ۱۸ روز پنج شنبه چهارم آبان ماه در ورزشگاه تختی آبادان با قضاوت داوران کردستانی برگزار خواهد شد.