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۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

به صورت ویدیو کنفرانس؛

۲۷ مسجد در اردبیل به بهره‌برداری رسید

۲۷ مسجد در اردبیل به بهره‌برداری رسید

اردبیل - به همت بنیاد برکت، ۲۷ مسجد در مناطق محروم استان اردبیل افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  معاون عمرانی استانداری اردبیل عصر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از ۲۷ مسجد در اردبیل به صورت ویدئو کنفرانس تصریح کرد: این مساجد در مناطق کمتر توسعه یافته استان احداث شده است.

جعفر فهیمی افزود: در احداث مساجد بنیاد برکت اعتباری بالغ‌بر ۷۵۰ میلیون تومان را اختصاص داده و با هدف محرومیت‌زدایی این مساجد احداث شده است.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تأکید کرد: بنیاد برکت همچنین با هزینه کرد ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث ۵۰۰ مسکن روستایی در این استان را آغاز کرده است.

به گفته فهیمی بنیاد برکت به منظور محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق محروم ۵۸۵ طرح عملیاتی در استان اردبیل اجرا می‌کند.

وی افزود: بنیاد برکت تاکنون ۱۵ مدرسه را در استان به بهره‌برداری رسانده و احداث ۱۰ باب مدرسه را نیز در دست اجرا دارد.

کد مطلب 4123993
محمد میرزایی ناطق

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