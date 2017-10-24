به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استانداری اردبیل عصر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از ۲۷ مسجد در اردبیل به صورت ویدئو کنفرانس تصریح کرد: این مساجد در مناطق کمتر توسعه یافته استان احداث شده است.

جعفر فهیمی افزود: در احداث مساجد بنیاد برکت اعتباری بالغ‌بر ۷۵۰ میلیون تومان را اختصاص داده و با هدف محرومیت‌زدایی این مساجد احداث شده است.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تأکید کرد: بنیاد برکت همچنین با هزینه کرد ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث ۵۰۰ مسکن روستایی در این استان را آغاز کرده است.

به گفته فهیمی بنیاد برکت به منظور محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق محروم ۵۸۵ طرح عملیاتی در استان اردبیل اجرا می‌کند.

وی افزود: بنیاد برکت تاکنون ۱۵ مدرسه را در استان به بهره‌برداری رسانده و احداث ۱۰ باب مدرسه را نیز در دست اجرا دارد.