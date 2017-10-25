استقلال از حاشیه دور شده است/ در دربی با هیچکس درگیر نشدم

جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز پنجشنبه استقلال برابر پرسپولیس گفت: بازی دو تیم همیشه از حساسیت بالایی برخوردار است. اینکه دو تیم کجای جدول هستند در این دیدار اهمیتی ندارد. هر تیمی که از لحاظ روحی و روانی در شرایط بهتری باشد موفق می‌شود.

وی تاکید کرد: استقلال بعد از آمدن شفر دچار تحول مثبتی شده است. بازیکنان نظم و انضباط را رعایت می کنند و سرمربی جدید توانسته مسائل فنی را به بازیکنان القا کند و اعتقاد دارم این دو اصل می تواند کمک موثری به آبی پوشان در این دیدار داشته باشد.

پیشکسوت استقلال در خصوص وضعیت پرسپولیس هم گفت: قرمزپوشان تهرانی پس از حذف از لیگ قهرمانان آسیا شرایط خوبی ندارند، آنها مقابل نفت تهران هم بازی خوبی از خود ارائه ندادند ضمن اینکه چند بازیکن خود را هم در این دیدار به دلایل مختلف نخواهند داشت اما اعتقاد دارم این مسائل در این بازیها کمتر دخالت دارد و دو تیم با تمام توان مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

جواد زرینچه خاطرنشان کرد: استقلال از حاشیه به دور شده است، آرامش به تیم بازگشته و مطمئنم اگر این روند ادامه پیدا کند در هفته های بعدی لیگ استقلال پله پله به بالای جدول نزدیک خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که دو تیم را نفر به نفر چگونه می بینید، گفت: هر دو تیم مشکلات آسیب دیدگی داشتند و برخی از بازیکنانشان را به خاطر مسائل دیگر در اختیار نداشتند اما اعتقاد دارم جدال میانه میدان در این بازی جذاب خواهد بود و هیچ کدام از دو تیم نمی خواهند توپ را در اختیار حریف قرار دهند اما احساس می کنم استقلال با شرایط روحی خوبی که پیدا کرده چربش بیشتری برای موفقیت نسبت به پرسپولیس دارد.

پیشکسوت استقلال در پاسخ به این پرسش که شما تجربه بالایی در دربی دارید رمز موفقیت در این دیدار چیست؟ تصریح کرد: به نظر من ارائه یک فوتال منطقی بدور از احساس، با برنامه و شرایط روحی و روانی خوب و دستیابی به نقاط ضعف حریف فاکتورهای مهمی است که هر تیمی رعایت کند می تواند در پایان موفق باشد.

زرینچه در پاسخ به این پرسش که بدترین خاطره شما مربوط به کدام بازی می‌شود، افزود: برد و باخت همیشه در دربی ها وجود داشته و ما تجربه زیادی از پیروزی و شکست را داریم اما خاطره تلخ من شکست سه بر صفر استقلال برابر پرسپولیس در زمان مرحوم حجازی بود که البته من به دلیل دو اخطاره بودن در آن بازی نبودم ولی از شکست مقابل حریف سنتی به شدت ناراحت بودم. بهترین خاطره هم به دیداری بر می گردد که توانستیم پرسپولیس را با گلهای مرفاوی و سرخاب شکست دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که نتیجه دربی را چگونه پیش بینی می کنید، ادامه داد: بازی بسیار حساس است و پیش بینی این دیدار همیشه مشکل بوده واما قلبا دوست دارم استقلال به پیروزی رسیده و ۳ امتیاز حساس این دیدار را کسب کند.

پیشکسوت استقلال شرایط این بازی را بسیار ویژه دانست و خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که در ۳۰ دقیقه نیمه اول بازیکنان به دلیل فشار و حساسیت زیاد نمی توانند حرف های مربی خود را گوش دهند و بازی دلخواهشان را انجام می دهند اما هر چه از زمان بازی می گذرد تاثیرات مربی بیشتر می شودو در نیمه دوم، بازیکنان آنچه را که مربی از آنها می خوهد در زمین پیاده می کند.

زرینچه در پاسخ به این سئوال که آیا تا به حال در دربی با بازیکن حریف درگیری پیدا کرده اید یا خیر، گفت: در این بازی اتفاقات زیادی رخ می دهد. شاید تکل اشتباه یا برخورد غیرعمد باعث درگیری های فوتبالی می شد که ما در آن حضور داشتیم اما هرگز به یاد ندارم با هیچ بازیکنی چه لفظی و چه فیزیکی درگیری پیدا کنند و همیشه احترام حریف را نگه داشتم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه هواداران، تیم محبوبشان را تنها نگذارند و با حضور در ورزشگاه و حمایت از بازیکنان، یکی از علت های موفقیت تیمشان باشند.